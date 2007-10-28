دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آیین نامه به این معناست که هر خبره ای می تواند وارد حوزه تدریس در نظام علمی - کاربردی شود.

وی اضافه کرد: افراد می توانند با داشتن 15 سال تجربه کاری در زمینه خاص بدون در نظر گرفتن سطح سواد به عنوان مدرس وارد دانشگاه جامع علمی - کاربردی شوند.

رئیس دانشگاه علمی - کاربردی با اشاره به راه اندازی مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی تربیت مدرس عنوان کرد: خبرگانی که دارای تجربه شغلی هستند از طریق این مرکز راه های انتقال تجربیات به دانشجویان را فرا می گیرند. این افراد پس از آموزش لازم، هم تراز استادیار علمی - کاربردی، دانشیار علمی - کاربردی و استاد علمی - کاربردی می شوند.