بشر امروز بیش از همیشه نیازمند اندیشه مولوی است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی بزرگداشت مولانا در سالن اجلاس با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز و همواره جامعه بشری نیازمند روح واندیشه مولوی است زیرا مولوی متعلق به یک زمان و ملیت خاص نبوده بلکه متعلق به همه بشریت است، مولوی فراتر از اسارت، قومیت و جغرافیا بود و به کمال انسانیت رسیده بود.

رئیس جمهوری تصریح کرد: متاسفانه امروز برخی قدرت ها با فرهنگ های مخرب و ضد فرهنگ و بنیان کن ارزشهای را مورد هجوم قرار داده اند که اندیشه ناب مولوی می تواند کمک شایانی در حفظ ارزشهای انسانی کند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مولوی هم همانند عشاق واقعی و مثل تمامی عدالت طلبان و کسانی که به دنبال عدالت در جهان هستند منتظر بود، گفت: مولوی منتظر بود تا همه زیبایی ها بر عالم بشریت حاکم شود.

وی تاکید کرد: در عالم بشریت علمای بزرگی ظهور کرده اند اما کمتر مثل مولوی جاودان شده اند و این گونه مورد استقبال تمامی مذاهب قرار گرفته باشند.

رئیس جمهوری افزود: درجامعه بشری فلسفه دانان بزرگی پا به عرصه وجود گذاشته اند ولی مثل مولوی کمتر کسی است که مفاهیم را به آسانی بین مردم منتشر کند. دعوی کنندگان بزرگی بودند ولی مثل مولوی کمتر کسی بود که در دل و جان مردمان رسوخ و جایگاه ویژه و بلند مرتبه ای دست پیدا کند.

وی گفت: کمتر کسی است که بتواند همانند مولوی به زیباترین واژه ها و کلمات را در قالب اشعار بیان کند علمای اخلاقی زیاد آمدند ولی همچون مولوی کمتر کسی توانست جان اخلاق را در دل انسان زنده کند.

رئیس جمهوری تاکید کرد: امروز مولوی زنده است و او جاری در دل انسانهاست اشعار و مطالب او زنده است ، گویی برای نسل ما و فرزندان ماست.

احمدی نژاد با طرح این سئوال که علت اصلی بالندگی و جاودانگی اثر مولوی چیست ؟ گفت : علل گوناگونی را می توان برای این پرسش پیدا کرد ولی دو علت مهم وجود دارد که علت اول را باید در خود مولوی جستجو کرد و باید دید چرا انسانی به این میزان اوج می گیرد و علم و ادب واخلاق از چشمه او می جوشد.

رئیس جمهوری افزود: مولوی با عشق ورزیدن به همه زیبایی ها یعنی همان خداوند متعال و عشق به همه خوبی ها یعنی همان حضرت رسول (ص) باعث شد برای مولوی چندین ارمغان در برداشته باشد که اولین آن رهایی او از بند دنیا و تن خاکی است.

احمدی نژاد یاد آور شد: عشق ، مولوی را در مقابل دنیایی که همه را در خود حبس کرده و به زمین دعوت می کند، آزاد کرد او را از همه تعلقات آزاد کرد و باعث شد پرواز بلندی بر ملکوت و زمان و مکان را به او هدیه کرد.

به گفته وی ، ارمغان دوم این بود که عشق ، مولوی را تازه کرد او همیشه تازه است و هیچ گاه ماندگی و فرسودگی نمی دهد همواره با طراوت و شاداب است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ارمغان دیگر عشق ، برای مولوی این بود که عشق از همه غم های عالم را از جان مولوی زودود او را در شادی بی بدیل فرو برد و باعث شد غم دنیا نتواند این عاشق را از رفتن باز دارد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه ارمغان دیگر عشق برای مولوی این بود که ظرفیت های او را از عشق به خدا جاری کرد و در دل او جایی برای غیر خدا باقی نگذاشت، مولوی شخصی بود که عشق الهی را نه تنها در جان عالم بلکه در تمام کائنات جاری می داند.

احمدی نژاد علت دوم جاودانگی مولوی را ادب و زبان فارسی دانست و گفت: زبان فارسی دارای ظرفیت های بالا و فراوانی است که متکی بر روح و فطرت انسان است ضرب المثال ها و داستانهای فراوان و خود شعر فارسی و زبان پر رمز و راز فارسی علت دیگر جاودانگی مولوی است.

وی گفت: مولوی جاودانه است چرا که به خود خدا وصل است.

رئیس جمهوری درپایان گفت: مولوی زنده است چون عشق زنده است چون حقیقت ، پاکی ، خداپرستی ، آزادی ، آزادگی و حق طلبی زنده است.

پیش از این مراسم و پیش از سخنان رئیس جمهوری، صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر همایش گزارشی از روند برگزاری این کنگره ارائه کرد. همچنین استاد حسن ناحی نوازنده نی قطعه ای را برای حاضرین اجرا کرد.

بنا بر این گزارش، دراین مراسم همچنین حداد عادل به ریاست این همایش را بر عهده داشت، نیز به ایراد سخنانی در قالب پیام مولانا پرداخت. قرائت پیام دبیر کل یونیسف از دیگر برنامه های این کنگره بود.