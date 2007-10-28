هفتمین دوره آموزش کارآفرینی در کرج برگزار می شود

احمدرضا فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دوره ها به صورت رایگان از سه شنبه هشتم آبان ماه سال جاری در شهرهای کرج، شهریار، نظرآباد، هشتگرد، شهریار و شهر قدس برگزارمی شود.

وی افزود: پیش از این هزار و 400 نفر از متقاضیان در 35 گروه آموزشی در پنج دوره تحت پوشش آموزش های این مرکز قرار گرفتند و دوره ششم و هفتم این کلاس ها آبان و آذر سال جاری در شهرستانهای منطقه غرب استان تهران برگزارمی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: فراگیران در این دوره ها با مبانی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، تهیه و تدوین طرح کسب و کار( BesinessPlan) ، مراحل تاسیس و راه اندازی کسب و کار، قوانین و مقررات کسب و کار، روشهای تامین منابع برای کسب و کار، مدیریت مالی و حسابداری در بنگاه کوچک اقتصادی، بهره برداری و مدیریت محصول با خدمات و بازاریابی و فروش کالا آشنا شده و علاوه بر دریافت خدمات مشاوره شغلی با کارآفزینان برتر دیدار می کنند.

فیروزی یادآور شد: این دوره با هدف بسترسازی برای ایجاد شغل، ارتقا مهارت های عمومی و توانمندسازی شغلی دانش آموختگان، دانجویان و صاحبان بنگاه های اقتصادی، نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی در جامعه هدف و هدفمند کردن تسهیلات اعطایی بنگاه های اقتصادی برگزار می شود و شرکت کنندگان در این دوره ها با انواع تسهیلات اشتغال و کارآفرینی در کشور، تسهیلات بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده و نحوه دریافت و بازپرداخت آن آشنا می شوند.

وی عنوان کرد: علاقه مندان به آموزش های کارآفرینی می توانند برای کسب آگاهی بیشتر و شرزکت در این کلاس ها با شماره تلفن های4517473-0261و 88328652-021 داخلی 109 تماس بگیرند.