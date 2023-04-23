۲۲ تجهیز شهربازی در گلستان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: بازدید شهربازی ها از چند روز گذشته آغاز شده و تاکنون ۲۲ مورد تجهیز پلمب شده است و هر تجهیزی که چه در زمین های بازی چه در شهرهای بازی فاقد استاندارد باشد، با آن به صورت جدی برخورد خواهد شد.

مدیرکل استاندارد گلستان افزود: ۵۵۰ تجهیز شهربازی های گلستان تاکنون بازدید شده و در حال بررسی است.

حسینی ادامه داد: دستگاه هایی که با استانداردهای ملی مربوطه به هر شکلی مغایرت دارد قطعاً با همکاری دادستانی ها پلمب شده و با متولیان آنها برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ بخش اعظمی از زمین های بازی برای خدمات رسانی بهتر به مردم استانداردسازی خواهد شد تا آسیبی به کاربران آنها وارد نشود.