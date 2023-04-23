ساعت کار ادارات خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده یکشنبه شب در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: تا اطلاع بعدی ساعت فعالیت ادارات، سازمانها، شرکتها، شهرداریها و دستگاههای اجرایی خوزستان به استثنای بیمارستانها و مراکز درمانی، آموزشی، آتش نشانیها، واحدهای تولیدی، عملیاتی، خدمات رسان و نوبت کاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ ظهر اعلام میشود.
وی افزود: با توجه به الزام قانونی کارکرد ادارات به میزان ۴۴ ساعت در هفته، ساعات باقیمانده در قالب دورکاری محاسبه میشود.
معاون استاندار خوزستان تصریح کرد: ساعت فعالیت بانکها بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکهای استان خواهد بود.
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