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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰:۴۱

توسط معاون استاندار خوزستان؛

ساعت کار ادارات خوزستان اعلام شد

ساعت کار ادارات خوزستان اعلام شد

اهواز- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خوزستان، ساعت کاری فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده یکشنبه شب در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: تا اطلاع بعدی ساعت فعالیت ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی خوزستان به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، آموزشی، آتش نشانی‌ها، واحدهای تولیدی، عملیاتی، خدمات رسان و نوبت کاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ ظهر اعلام می‌شود.

وی افزود: با توجه به الزام قانونی کارکرد ادارات به میزان ۴۴ ساعت در هفته، ساعات باقیمانده در قالب دورکاری محاسبه می‌شود.

معاون استاندار خوزستان تصریح کرد: ساعت فعالیت بانک‌ها بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌های استان خواهد بود.

کد مطلب 5761738

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    نظرات

    • سعید IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      9 4
      پاسخ
      بانک هفت ونیم تایک هستندنهایت
      • داریوش RO ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
        2 2
        نه بابا هفت و نیم تا دو نیم هستیم
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      9 6
      پاسخ
      خوش بحالشون هم کار دارن هم پول
    • محمد IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      12 1
      پاسخ
      خونت آباد سه ظهر خود طرف باید بگیری یه ساعت زیر آفتاب تا بفهمه چقدر گرمه
    • امین IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      7 2
      پاسخ
      شرکت نفت که قبول نمیکنه
    • اردلان IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
      5 0
      پاسخ
      پتروشیمی ساعت 4و نیمه، ساعت 3 رو قبول نمیکنه
    • احمد IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
      4 2
      پاسخ
      پخشنامه بخور بسرشون اردبيل از ساعت٧تا ساعت٢هوا خنكه ولي اهواز تاساعت١٥ ضمنا شركت نفت استانداري قبول مداره تاساعت4.
    • عباس IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
      3 0
      پاسخ
      استانداری خسته نباشه واقعا از این همه مدیریت کارگشا.واقعا مغزتون یه استراحت میخواد از این همه تفکر .
    • ناشناس IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ساعت ۳ تا برگرده خونه جزغاله شده
    • امید IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اقایون استانداری شما لطف کن خیابوناتو درست کن . تایم کاری یک ساعت بالا یا پایین مشکل ساز نمیشه. جهت اطلاع.
    • Dezmond IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه یکبار برای همیشه تصمیم درستی نمیگیرن،هرسال چندبار ساعت کاری عوض میکنن،نشون میدن چقدر مدیریت دارن
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
      0 1
      پاسخ
      اگه این تغییر ساعت در صرفه جویی انرژی اثر داره چرا ساعت ها رو جلو نکشیدن؟
    • مجاهد چنانی US ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درست است ساعت ۷میاد وساعت ۱۵میرود ولی ارباب رجوع پیداش نمیکند

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