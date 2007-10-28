آلمان و اتحادیه اروپا نباید آلت دست آمریکا شوند/ آلمان باید به صورت موثر در موضوع ایران عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی "زوددویچه سایتونگ"،"اگون باهر" در حاشیه یکی از نشستهای این حزب در هامبورگ در گفتگو با خبرگزاری آلمان با ابراز نگرانی از تنشهای اخیر آمریکا- روسیه بر سر استقرار سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا اظهار داشت : این تصمیم واشنگتن شرایط خطرناکی را برای ما به وجود می آورد.

وی افزود : روسیه از تصمیم آمریکا مبنی بر استقرار سپر موشکی در شرق اروپا شدیدا عصبانی است و با آن مخالف است و در حاشیه نشست روسیه – اتحادیه اروپا در پرتغال در روز جمعه،(ولادیمیر پوتین) این شرایط را با بحران کوبا در سال 1962 مقایسه کرد.

"باهر" با بیان اینکه روسیه نیز در کنار آمریکا یک کشور قدرتمند و مجهز به سلاح های پیشرفته است، گفت: آلمان و اتحادیه اروپا نیز باید سیاستهای غلط آمریکا را مهار کرده و نباید به آلت دست آمریکا تبدیل شوند.



وی دراشاره به یکجانبه گرایی آمریکا در مسائل جهانی به ویژه در موضوع هسته ای ایران و ادامه تنش آفرینی در این باره با توجه به تاکید جامعه جهانی بر ضرورت حل دیپلماتیک این مسئله تاکید کرد: در شرایطی که آمریکا بدون هماهنگی با سازمان ملل متحد در امور مربوط به ایران مداخله می کند؛ آلمان باید به صورت موثر عمل کند.

وی افزود : شراکت استراتژیک آلمان با روسیه که توسط "گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان در پیش گرفته شد؛ باید ادامه یابد .

لازم به ذکر است آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن ادعا می کند این سامانه با هدف مقابله با تهدیدهای موشکی ایران طراحی شده، اما روسیه با رد این تاکید می کند که موشکهای ایران قادر به رسیدن به اروپا نیست، لذا هدف طرح تحت نظر قرار دادن روسیه است.