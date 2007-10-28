جشنواره فیلم توکیو به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه بزرگ جشنواره امسال موسوم به ساکورا به فیلم اسرائیلی "بازدید گروه" ساخته اران کولیرین اعطاء شد. این فیلم درباره یک گروه نوازنده مصری است که به اشتباه از شهری در جنوب اسرائیل سر درمی‌آورند.





صحنه‌ای از فیلم "پارک کردن خطرناک"

آکادمی رژیم صهیونیستی اخیرا فیلم "بازدید گروه" را برای شرکت در اسکار بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی ارائه کرده بود، اما آکادمی با این توجیه که بیش از 50 درصد دیالوگ‌های فیلم به زبان انگلیسی است، آن را شایسته شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی تشخیص نداد.

جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره توکیو به فیلم "شاهراه غربی" تولید مشترک چین و ژاپن تعلق گرفت که دومین تجربه کارگردانی لی جی زیان است. این فیلم داستان دو برادر است که در سال‌های اواخر دهه 1970 در شهری دورافتاده در چین عاشق یک دختر زیبا و اسرارآمیز می‌شوند. هیئت داوران در عین حال یک جایزه ویژه نیز به فیلم بریتانیایی "پارک کردن خطرناک" ساخته پیتر هوویت اعطاء کرد که داستان یک کارگردان سینماست.

شفالی شاه برای فیلم "گاندی پدرم" فیروز عباس خان برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و دامیان اوی برای فیلم "حقه‌ها" ساخته آندری یاکیمووسکی جایزه بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد. فیلم ایتالیایی "والس" به کارگردانی سالواتوره مایرا جایزه بهترین دستاورد هنری جشنواره فیلم توکیو را به خود اختصاص داد و جایزه فیلم منتخب تماشاگران به فیلم آلمانی "لروی" به کارگردانی لروی فولکرز رسید که داستان جوانی آلمانی با ظاهری شبیه آفریقایی‌هاست.

فیلم "رویای سنگاپور" ساخته ین ین وو و کالین گاه جایزه بهترین فیلم بخش "آسیا ـ خاورمیانه" را از آن خود کرد و فیلم مالزیایی "زنگ رقص" به کارگردانی دیپاک کوماران منون نیز جایزه ویژه بخش "بادهای آسیا ـ خاورمیانه" را گرفت. در بخش "چشمان ژاپن" فیلم "ارتش متحد سرخ" به کارگردانی کوجی واکاماتسو برنده جایزه بهترین فیلم شد و جایزه ویژه این بخش نیز به Tears of Kitty ساخته توشیوکی موریوکا رسید. لرد دیوید پوتنام، تهیه کننده بریتانیایی برنده اسکار، جایزه آکیرا کوروساوا را دریافت کرد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو از 20 اکتبر (28 مهر) با نمایش تریلر ژاپنی "عقاب نیمه‌شب" به کارگردانی ایزورو ناروشیما آغاز ‌شد و با پخش درام تاریخی "ابریشم" به کارگردانی فرانسوا ژیرار به پایان ‌رسید. امسال بیش از 300 فیلم از سراسر دنیا در این جشنواره نمایش داده شد. در بخش مسابقه در مجموع 15 فیلم برای دریافت جایزه بزرگ ساکورا با هم رقابت کردند و ریاست هیئت داوران را آلن لد جونیر تهیه کننده آمریکایی به عهده داشت. در بخش مسابقه "حافظ" ابوالفضل جلیلی و در بخش نمایش‌های ویژه "چند روز بعد" نیکی کریمی نیز نمایش داده شدند.