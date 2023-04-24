طرح دارویاری ناقص اجرا شد/ کمبود اعتبار و کوتاهی بانک ها

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، در مورد بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و پوشش همگانی بیمه در جهت کاهش پرداختی از جیب مردم، گفت: با اجرایی شدن طرح دارویاری انتظار می‌رفت بسیاری از نابسامانی‌ها در حوزه دارو رفع شود اما به دلیل وجود مشکلات، حمایت‌های لازم صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: طرح دارویاری به دلیل عد م وجود اعتبارات بودجه‌ای لازم به صورت کامل اجرایی نشده بر همین اساس شاهد بروز مشکلاتی در جهت مسائل دارویی هستیم، با تمام این تفاسیر داروخانه‌های کشور همکاری لازم را داشته و طرح بیمه را با همان شرایط قبلی پذیرفته اند تا فشاری به بیماران وارد نشود، امیدواریم بازپرداخت بیمه‌ها به مراکز طرف قرار آنها بسیار سریع‌تر انجام شود.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با اشاره به وابستگی صنعت دارویی کشور به بیمه‌ها، یادآور شد: نه تنها داروخانه‌ها بلکه صنعت دارویی کشور وابسته به بیمه‌ها هستند؛ یعنی اگر بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌های کشور را پرداخت نکنند، بالطبع پرداختی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش، وصول نخواهد شد. در حال حاضر حداکثر فشار بر دوش کارخانه‌های تولیدی کشور است و این مسئله در کنار مشکلات عدم پرداخت بیمه‌ها و سایر مشکلات اقتصادی دیگر ادامه دارد.

سامه یح نجف‌آبادی در مورد اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح دارویاری، ادامه داد: اعتبارات اختصاص داده شده کفاف اجرای طرح دارویاری را نمی‌دهد و این مسئله به وزارت بهداشت باز می‌گردد، نمایندگان در این راستا تذکرات لازم و کافی را داده‌اند اما با اعتبارات در نظر گرفته شده، نه تنها مشکلات دارویی کشور کمتر نمی‌شود حتی بیشتر هم خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص پرداخت تعهدات بیمه‌ای توسط دولت برای پای کار آوردن آنها در جهت حمایت دارویی، اظهار داشت: امیدواریم هر چه سریع‌تر این تعهدات توسط دولت به سازمان‌های بیمه گر پرداخت شود که همگی این مباحث به مشکلات اقتصادی و نبود اعتبارات باز می‌گردد، اما مسئله اینجا است که این تأمین اعتبار باید صورت پذیرد.

وی در مورد شانه خالی کردن بانک‌ها در پرداخت تعهدات به داروسازان، خاطر نشان کرد: اغلب بانک‌ها در حمایت از شرکت‌های داروسازی کوتاهی داشته‌اند، باید اقدامات مثمر ثمری در این راستا شکل بگیرد.