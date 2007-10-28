به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد در اولین هفته برپایی نمایشگاه هنر دهههای 40 و 50، این مؤسسه نشستی را به بررسی هنر و به خصوص نقاشی این دوره با سخنرانی آیدین آغداشلو اختصاص داده است. این نشست دوشنبه هفتم آبان ساعت 16 در سینماتک مجموعه صبا برگزار خواهد شد.
نمایشگاه پژوهشی هنر دهههای 40 و 50 با ارائه مجموعهای از آثار هنر این دو دهه در حجمی وسیع، بخشی مهم از گنجینه هنر معاصر ایران را رونمایی کرده است. در این نمایشگاه آثاری از علی اکبر صنعتی، سهراب سپهری، جواد حمیدی، مرتضی ممیز، محمد احصایی، محمود جوادیپور، نصرالله افجهای، مارکو گریگوریان، احمد اسفندیاری، منصور قندریز، فرامرز پیلارام، داود امدادیان، ضیاءالدین امامی، محمود زنگنه، حسین محجوبی، آیدین آغداشلو، مسعود عربشاهی و ... عرضه شده است.
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