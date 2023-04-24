آمادگی کرمانشاه برای میزبانی از مسابقات ورزشی ملی و جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی شامگاه یکشنبه در دیدار رئیس فدراسیون کونگ فو با اشاره به کاستی‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی در استان، اظهار کرد: در کرمانشاه نیازهای کشوری و ملی ضریب بیشتری پیدا می‌کند و کرمانشاه به دلایل متعدد باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و احساس این است که توازن رسیدگی در کشور نیاز به ترمیم دارد.

وی افزود: همه استان‌ها برای انقلاب اسلامی زحمت کشیده‌اند اما تلاش‌ها و زحمات مردم مرزنشین نوع خاصی است که نباید مشمول مرور زمان شود و از یاد برود و به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ در کرمانشاه شروع شد و در این خطه هم تمام شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: حتی پس از جنگ و اکنون نیز آسیب‌هایی از این فضا و موقعیت مرزی استان دیده می‌شود که هر چه مرتفع شود برای کل کشور بهبودی به همراه دارد و اگر کشور بخواهد که پرچمی برافراشته داشته باشد باید همه اقوام و مناطق حس خوشایندی داشته باشند.

صحرایی با بیان اینکه «تلاش مدیریت ارشد استان نیز این است که در کرمانشاه حس پیشرفت بیش از گذشته درک شود»، بیان کرد: متأسفانه در شرایطی قرار داریم که در خیلی از معیارهای اجتماعی و فرهنگی استان دچار آسیب شده و بیکاری از جمله مشکلات مهم استان است که آسیب مستقیم آن به جوان‌ها است.

وی با اشاره به وجود نیروی جوان و با استعداد در استان، افزود: در مسیر رفع آسیب‌های اجتماعی و بیکاری، کارهای مفصلی باید انجام بگیرد اما قسمتی از شادابی و نشاط اجتماعی که بر آن متفق القول هم هستیم بحث ورزش است و صرفاً بخش حرفه‌ای ورزش مدنظر ما نیست.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه ورزش برای ایجاد حال خوب در مردم است و کرمانشاه نیازمند به این حال خوب است، گفت: از ابتدای کار قرار این بوده که هر اتفاق خوبی که به مردم در کرمانشاه حس و انگیزه و انرژی بدهد و حرکات مثبت اجتماعی را تقویت کند از آن استقبال کنیم و برای آن تلاش کنیم.

صحرایی ادامه داد: ورزش قهرمانی از جمله اتفاقات نشاط افزا است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب دامنه‌ای ایجاد می‌کند که تلاش مردم برای سلامتی را ارتقا می‌دهد.

وی با تاکید بر آمادگی استان برای برگزاری و میزبانی از مسابقات ورزشی ملی و جهانی، خاطر نشان کرد: در فضای کرمانشاه مردم استقبال بسیار خوبی از ورزش قهرمانی دارند و برگزاری و میزبانی مسابقات نیز در ترویج ورزش بسیار اثرگذار خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به فراز و فرودهای ورزش کرمانشاه در دهه‌های گذشته، عنوان کرد: برای ارتقای این فضا نیاز به قله سازی داریم و برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و میزبانی از مسابقات ملی از این جهت نیز برای استان حائز اهمیت است که کودک و نوجوان استان علاقمند به ورزش شوند و این آورده مثبتی برای استان خواهد بود.