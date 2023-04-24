ریاض بداند دوران وابستگی یمن به عربستان تمام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد طاهر انعم» مشاور شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که پیشبرد روند صلح در یمن نیازمند نشان دادن حسن نیت از سوی عربستان بوده و این کشور باید بداند که دوران وابستگی یمن به ریاض تمام شده است.

وی در ادامه افزود: مسئولان سعودی باید نسبت به این نکته آگاه باشند که یمنی‌ها به خداوند توکل کرده و به قدرت و شجاعت فرماندهان خود ایمان دارند.

«صالح صایل» دبیرکل حزب جبهه آزادی بخش یمن نیز تاکید کرد: عربستان نمی‌تواند تمایل خود را به تحقق صلح ثابت کند بدون آنکه هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام دهد.

وی تصریح کرد: عربستان به سیاست‌های توطئه‌آمیز خود علیه یمن و ضرر رساندن به مردم این کشور در سایه سنگ‌اندازی در مسیر پرداخت حقوق کارکنان دولت ادامه می‌دهد.

اخیراً نیز «محمدعلی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن در گفتگو با شبکه المسیره تاکید کرده است: هرگونه پیشرفت مثبت در مذاکرات با عربستان سعودی منوط به برداشتن گام‌های عملی است.

الحوثی افزود: هیچ پیشرفتی در گفتگوها رخ نخواهد داد، مگر اینکه عربستان گام‌های ملموسی در سطح بشردوستانه به عنوان اولویت اصلی مردم یمن، بردارد.

«عبدالقادر المرتضی»، رئیس کمیته امور اسرا در انصار الله چندی قبل اعلام کرده بود که ۷۷ اسیر، در طرحی بشردوستانه و یک طرفه به مناسبت ماه رمضان و عید سعید فطر در راستای اجرای فرامین رهبر انصارالله و با حضور کمیته بین‌المللی «صلیب سرخ» آزاد شدند.

کمیته امور اسیران یمن تاکید کرد که این ابتکار انسان‌دوستانه، ده‌ها نفر از اسیران بیمار و سالمند را شامل شد.

وی افزود: «آزادی یک‌طرفه ده‌ها نفر از اسیران طرف مقابل، تلاشی در راستای فراهم کردن زمینه به ثمر رساندن مذاکرات آتی در خصوص تبادل اسیران است.»