به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز نمایندگان طرح ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا را با قید دو فوریت بررسی و به آن رای مثبت دادند.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: به استناد مواد 8 و 9 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان فضایی ایران در انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور واجرا و توسعه فعالیت های صلح آمیز فضایی و با توجه به مصوبه شماره 17464-85/م/ت 36659ه- مورخ 14/11/1385 هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سازمان فضایی ایران اجازه داده می شود در چهارچوب فعالیت های مشترک منطقه ای و بین المللی و با همکاری سازمان ملل متحد نسبت به تاسیس مرکز منطقه ای تحقیقات و فناوری فضایی برای ارائه خدمات در منطقه مرکز و غرب آسیا که به لحاظ تشکیلاتی وابسته به سازمان مذکور و دارای شخصیت حقوقی و ردیف بودجه مستقل است اقدام نماید.

مرکز مذکور با هدف پژوهش به منظور دستیابی به علوم و فناوری های نوین فضایی و بهره گیری از انها در پیشگیری و آمادگی مقابله با بلایای طبیعی نظر زلزله، سیل، خشکسالی و ...در مرکز و غرب آسیا تشکیل می شود.

اساسنامه مرکز مذکور که در قالب اساسنامه های مرسوم ارائه شده توسط سازمان ملل متحد برای این مراکز می باشد پیوست گردیده است لذا این طرح با قید دو فوریت جهت بررسی به مجلس تقدیم می شود.

بر اساس ماده واحده طرح ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا در اجرا اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 8 و 9 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف و ماموریت های سازمان فضایی ایران، اجازه داده می شود سازمان فضایی ایران در چهارچوب فعالیت های مشترک منطقه ای و بین المللی و با همکاری سازمان ملل متحد نسبت به تاسیس مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی برای ارائه خدمات در منطقه مرکز و غرب آسیا اقدام نماید.

این مرکز با هدف پژوهش به منظور دستیابی به علوم و فناوری های نوین فضایی و بهره گیری از آنها در پیشگیری و آمادگی مقابله با بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، خشکسالی و غیره در مرکز و غرب آسیا تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی و ردیف بودجه مستقل بوده و از لحاظ تشکیلاتی وابسته به سازمان فضایی ایران خواهد بود.