به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس نقشههای پیش یابی هواشناسی فعالیت این سامانه بارشی همچنین موجب ابرناکی، وزش باد گاهی به نسبت شدید، غرش آذرخش و در برخی ساعات بروز مه میشود.
وی با بیان اینکه این وضع در نواحی شرقی آذربایجان شرقی از شدت بیشتری برخوردار میشود، اظهار کرد: به دنبال بارشهای رگباری، احتمال سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی وجود دارد بر این اساس مسافران و علاقه مندان به طبیعت از اتراق در حاشیه مسیلها و رودخانهها و رفتن به مناطق مرتفع و کوهستانی پرهیز کنند.
رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با اشاره به بارش تگرگ در نواحی مستعد استان، گفت: احتمال بروز خسارت به باغات وجود دارد بنابراین کشاورزان به توصیههای کارشناسان جهادکشاورزی توجه کنند.
امیدفر، ادامه داد: در این مدت با توجه به وزش باد نسبتاً شدید، احتمال سقوط یا پرتاب اجسام سبک، سقوط تابلوهای تبلیغاتی و خسارت به سازههای سبک وجود دارد بر این اساس محکم کردن سازههای سبک و احتیاط در عبور از کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده ضروری است.
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