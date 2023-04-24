به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت این سامانه بارشی همچنین موجب ابرناکی، وزش باد گاهی به نسبت شدید، غرش آذرخش و در برخی ساعات بروز مه می‌شود.

وی با بیان اینکه این وضع در نواحی شرقی آذربایجان شرقی از شدت بیشتری برخوردار می‌شود، اظهار کرد: به دنبال بارش‌های رگباری، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد بر این اساس مسافران و علاقه مندان به طبیعت از اتراق در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و رفتن به مناطق مرتفع و کوهستانی پرهیز کنند.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به بارش تگرگ در نواحی مستعد استان، گفت: احتمال بروز خسارت به باغات وجود دارد بنابراین کشاورزان به توصیه‌های کارشناسان جهادکشاورزی توجه کنند.

امیدفر، ادامه داد: در این مدت با توجه به وزش باد نسبتاً شدید، احتمال سقوط یا پرتاب اجسام سبک، سقوط تابلوهای تبلیغاتی و خسارت به سازه‌های سبک وجود دارد بر این اساس محکم کردن سازه‌های سبک و احتیاط در عبور از کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده ضروری است.