گزارش مهر از جزئیات سهمیه بنزین قابل انتقال انواع خودروهای غیرشخصی

ناصر سجادی درگفتگو با مهردرباره سوخت شدن سهمیه ماهانه بنزین خودروهای عمومی و غیرشخصی، گفت: همه سهمیه بنزین خودروهای عمومی وغیر شخصی درپایان هرماه سوخت نشده و بخشی از آن به ماه بعد منتقل می شود.

وی با تاکید براین نکته که دارندگان این خودروها از سوخت شدن باقی مانده سهمیه خود درپایان هر ماه نگران نباشند، تصریح کرد: میزان سهمیه بنزین قابل انتقال خودروهای غیرشخصی به ماه بعد در انواع مختلف متفاوت است.

وی درباره جزئیات سهمیه بنزین قابل انتقال انواع خودروهای غیرشخصی گفت: از800 لیتری که ماهانه به تاکسی ها اختصاص می یابد،300 لیتر آن درصورت عدم مصرف به ماه بعد منتقل می شود.

سجادی اظهارداشت: مسافربران شخصی که خودروهای آنها صرفا بنزین سوز است، می توانند 200 لیتر از 600 لیتر بنزینی را را که در هرماه به کارت آنها واریز می شود، در ماه بعد به مصرف برسانند.

به گفته سجادی، درخودروهای بنزین سوز فعال در آژانس ها نیز 150 لیتر از 450 لیتر سهمیه بنزین ماهانه قابل انتقال به ماه بعد بوده و صاحبان این خودروها از سوخت شدن باقی مانده سهمیه خود نگران نباشند.

مدیرپروژه ملی کارت هوشمند سوخت همچنین تاکید کرد: 150 لیتر از450 لیتر سهمیه بنزین هرخودروی آموزش رانندگی با سوخت بنزین در آموزشگاه ها درصورت عدم مصرف سوخت نمی شود.

وی اضافه کرد: ماهانه 750 لیتر بنزین به آمبولانس ها اختصاص یافته که 250 لیتر آن می تواند به ماه بعد منتقل شود.

سجادی درباره بنزین قابل ذخیره وانت ها گفت: این رقم برای انواع وانت ها مختلف است؛ درنتیجه حداکثر بنزین قابل ذخیره این خودروها نیز با یکدیگر فرق می کند.

مدیرپروژه ملی کارت هوشمند سوخت ، میزان سهمیه بنزین وانت پیکان و مزدا 1000 را 360 لیتردر ماه، وانت تویوتا 1600 ،2000 و مزدا 2000 را 450 لیترعنوان کرد و اظهارداشت: حداکثر بنزین قابل ذخیره این دسته از وانت ها برای ماه بعدبه ترتیب 120 ،150 لیتر است.

سجادی افزود: به وانت نیسان، زامیادو سایپا، تراکتور، کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس، نیمه یدک، تریلی و اتوکمپینگ نیزماهانه 600 لیتر بنزین به صورت سهمیه تعلق می یابد که صاحبان آنها می توانند200 لیتر از این میزان را برای ماه بعد ذخیره کنند.

مدیرسامانه کارت هوشمند سوخت با اشاره خودروهای سیاسی و سرویس نیز گفت: 400 لیتر از 600 لیتر سهمیه این خودروها قابل مصرف در ماه بعد است و سوخت نمی شود.

وی درادامه تاکید کرد: دارندگان موتورسیکلت ، خودروهای سوای شخصی و سواری دولتی نیز در صورت عدم استفاده از بنزین دوره ای خود می توانند همه آن را در دوره بعد به مصرف برسانند.

براساس این گزارش، به موتورسیکلت ها هر 4 ماه ،120 لیتر،به سوای های شخصی هر6 ماه 600 لیتر و دولتی نیزهر ماه 300 لیتر بنزین به عنوان سهمیه تعلق می گیرد که همه این سهمیه ها قابل ذخیره است.

سجادی همچنین اضافه کرد: دورجدید سهمیه موتورسیکلت ها چندی پیش به میزان 120 لیتر به کارت آنها واریز شد اما دوره اول سهمیه خودروهای سواری شخصی درپایان آذرماه به اتمام رسیده و دوره دوم آن در دی ماه آغاز می شود اما جزییات سهمیه هنوز مشخص نیست.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور همچنین اعلام کرد : از اول دی ، دور دوم سهمیه بندی بنزین خودروهای سواری شخصی آغاز و سمهیه جدید از همان تاریخ به کارت های سوخت ، افزوده می شود.