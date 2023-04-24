اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در مشهد جان ۶ نفر را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یکهزار و سیصد و دومین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ جواد اسماعیلی ثانی ۵۸ ساله که از بیمارستان بهلول گناباد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: کلیه‌های زنده یاد جواد اسماعیلی ثانی در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۷ ساله ساکن فریمان و خانم ۴۲ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد مرحوم جواد اسماعیلی ثانی در بیمارستان منتصریه به آقای ۴۹ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌برد؛ پیوند شد.

خالقی گفت: قرنیه‌های زنده یاد جواد اسماعیلی ثانی جهت پیوند به بانک چشم و قسمتی از پوست ایشان برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.