بسکتبالیست ها ی اعزامی به ماکائو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی، مهدی شیرجنگ، فربد فرمان و محمد امجد که همراه با تیم بسکتبال جوانان عنوان قهرمانی تورنمنت جام پادشاهی مالزی را به دست آوردند نمایندگان کشورمان در مسابقات ماکائو هستند. این بازیکنان به همراه محمدرضا نوری (سرمربی) و افشین رضاپور(مربی) امروز از مالزی عازم ماکائو می شوند.

رقابت های بسکتبال دومین دوره بازی های داخل سالن آسیا با شرکت تیم های ایران، چین تایپه، فیلیپین، مالزی، هند، هنگ کنگ به همراه تیم میزبان و به شیوه بسکتبال خیابانی در مدت زمان 10 دقیقه برگزار می شود. بازی های بسکتبال ماکائو تنها در مدت زمان یک روز برگزار می شود.

تیم کشورمان در گروه A این مسابقات در اولین بازی خود به مصاف تیم چین تایپه می رود. سپس با تیم های فیلیپین و مالزی دیدار می کند. دو تیم برتر هر گروه در مرحله دوم برای کسب عنوان قهرمانی رودرروی هم قرار می گیرند.