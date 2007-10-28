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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

/ دور سوم اعلام نتایج /

اسامی جدید پذیرفته شدگان دوره کارشناسی فراگیر پیام نور اعلام شد

اسامی جدید پذیرفته شدگان دوره کارشناسی فراگیر پیام نور اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: دور جدید اسامی پذیرفته شدگان دوره های فراگیر کارشناسی از شب گذشته بر روی سایت این دانشگاه منتشر شد.

دکتر اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بررسی مجدد نمرات داوطلبان دوره های فراگیر که پذیرفته نشده بودند عده ای از این داوطلبان پذیرفته شدند که اسامی آنها از شب گذشته روی سایت دانشگاه پیام نور قرار گرفته است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور از داوطلبان دوره فراگیر کارشناسی که پذیرفته نشده بودند درخواست کرد برای آگاهی از وضعیت خود به سایت دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

این سومین مرحله است که دانشگاه پیام نور اسامی پذیرفته شدگان فراگیر کارشناسی را اعلام می کند چرا که نمرات این دانشجویان دو بار پس از اعلام اولیه سازمان سنجش بررسی شده است.

کد مطلب 576209

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