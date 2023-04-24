به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح دوشنبه در دیدار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که در استانداری خراسان شمالی انجام شد، اظهار داشت: تقویت زیر ساختهای شهرکهای صنعتی، ارائه مشوقها و تسهیلات در جهت فعال سازی این شهرکها و نواحی صنعتی باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی همچنین توسعه نیروگاه خورشیدی در شهرستان جاجرم و تقویت شهرکهای صنعتی در مناطق مختلف استان و تأمین آب و گاز را به عنوان یک مطالبه جدی استان مطرح کرد و گفت: امیدواریم سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران به این مطالبه توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: با توجه به اینکه در شهرستان گرمه سرمایه گذار چینی و سرمایه گذار داخلی توسط شرکتهای دانش بنیان در حال کار هستند لذا توسعه زیر ساخت گاز و آب در شهرک صنعتی شهید محمدزاده الزامی است تا شاهد تقویت صنایع پایین دستی آلومینیوم در این شهرک باشیم.
حسین نژاد با بیان اینکه از برخی شهرکهای صنعتی استان تنها یک اسم باقی مانده که هنوز فعال نشدهاند، گفت: یکی از این نواحی صنعتی در شهر غلامان است که با فعال کردن آن میتوانیم امنیت مرز نشینان را تأمین کنیم.
حسین نژاد در انتها بیان داشت: امیدواریم با حمایت سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران تحولی در حوزه شهرکهای صنعتی خراسان شمالی به وجود آید.
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