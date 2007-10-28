کارگاه آموزشی پیشگیری از اختلالات یادگیری کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرهنگسرای تفکر اعلام کرد، در این دوره های کارگاهی که زیر نظر روانشناسان مجرب برگزار می شود پدر ومادر با شایع ترین علل و عوامل بروز اختلالات یادگیری در کودکان آشنا می شوند. هم چنین مهارت ها و راهکارهای پیشگیری و درمان اختلالات یادگیری فرزندان به والدین ارایه می شود.

دوره نخسست این کارگاه ها در تاریخ های دوم ونهم آبان ماه از ساعت 10 تا 30/11 در سالن اجتماعات فرهنگسرای تفکر برگزاری خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، والدین علاقمند می توانند جهت ثبت نام وحضور در این دوره به نشانی : شهر زیبا- شهران - بلوار شهران - نرسیده به فلکه دوم - انتهای زیرگذر شهران - فرهنگسرای تفکر - واحد کارشناسی مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 9- 44304978 و 44301444 تماس بگیرند.