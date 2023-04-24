عدم حمایت از سرمایه گذاری در ایلام/سرمایه گذاران فرار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح دوشنبه در دیدار با مدیران امور اقتصاد و دارایی استان اظهار کرد: در بحث سرمایه‌گذاری خیلی در استان نیازمند توجه هستیم، هرچند کارهای خوبی به خصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در استان ایلام در بحث سرمایه‌گذاری، بیشتر قدرت دفع داریم تا جذب.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه متأسفانه حمایتی از حضور سرمایه گذاران در استان نمی‌شود، بیان کرد: دولت باید به مسئله حضور سرمایه گذاران در استان ایلام توجه کند و شرایط مورد نیاز را فراهم کند.

حجت‌الاسلام کریمی تبار افزود: در صورت حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توان برای بسیاری از مردم استان اشتغال ایجاد کرد.

وی گفت: معارضان یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری در استان است، این مسئله نیازمند توجه مدیران است.

امام جمعه ایلام افزود: یک سرمایه گذار قرار است وارد استان و طرح بزرگی اجرا کند، این طرح معضل بیکاری استان را حل می‌کند ولی متأسفانه با کارشکنی مواجه شده است، این مسئله را با رئیس جمهور درمیان می‌گذارم.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: ذیحسابان یکی از ارکان مالی مهم دستگاه‌های اجرایی هستند و به مدیران در زمینه برنامه‌های مالی مشاوره دهند.

وی گفت: خلأءهای قانونی در اختصاص بودجه باید برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی تبار افزود: برای تحقق شعار سال باید تلاش کنیم، متأسفانه در زمینه تولید مشکل داریم و باید برای جذب سرمایه‌گذاران تلاش شود.

وی گفت: سرمایه‌گذاران بومی موفقی داریم که در سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این افراد باید به استان جذب شوند.