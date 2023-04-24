تهدیدها را با جهاد تبیین و روشنگری به فرصت تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی بعدازظهر دوشنبه در جلسه تکریم و معارفه فرمانده سپاه سوادکوه، با بیان اینکه ما اکنون در جنگ شناختی هستیم، این جنگ را تنها مربوط به دوران حاضر ندانست و گفت: در دوران امام علی (ع) نیز دشمن از این حربه استفاده می‌کرد.

جانشین فرمانده سپاه کربلا استان با اشاره به یک جنگ ترکیبی اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک علیه کشور و انقلاب، خاطر نشان کرد: در گذشته دشمن از ابزار انسان برای تحریف و تخریب بهره می‌جست و امروز اما دشمن از ابزار رسانه در این جنگ بهره می‌برد.

این مسئول با بیان اینکه هر کجا که ما ضعیف عمل کردیم، دشمن بهره برده و گاهاً موفق شده است، افزود: دشمن در طی ۴۳ روز نزدیک به ۳۸ هزار دروغ توسط رسانه‌هایی همچون بی بی سی، ایران اینترنشنال، رادیو فردا و من و تو گفته است.

برسلانی با اشاره به اینکه دشمن بر روی مغز و ادراک ما کار می‌کند، راهکار این امر را با توجه به سخنان رهبری در جهاد تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب دانست و گفت: بر ما است تا با جهاد تبیین و روشنگری تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر و اینکه طی ۲۰ دقیقه گفتگو با این افراد، آنها همراه نظام می‌شدند، افزود: این امر تکلیف ما را در جهاد تبیین بیشتر می‌کند.

این مسئول بر اهمیت خدمت صادقانه و مخلصانه مسئولان به مردم تأکید کرد و گفت: شاید دیگر فرصتی نباشد و زمان می‌گذرد و وظیفه ما است تا برای هر ارباب رجوعی احترام قائل شویم.

وی با بیان اینکه دشمن عفاف و حجاب را نشانه گرفته و سعی دارند تا بی غیرتی را در مردان حاکم کند، تصریح کرد: تکلیف ما این است تا در میان خانواده و محیط خود روشنگری کنیم و به این ترتیب محیط سالمی خواهیم داشت.

در این مراسم از خدمات سرهنگ محمدباقر قزلباش تکریم شد و سرهنگ جواد پیوند به عنوان فرمانده سپاه شهرستان سوادکوه معرفی شد.