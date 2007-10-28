جشنواره تئاتر کودک با اجازه کودکان اصفهانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رحماندوست امروز با خواندن یک شعر و اجازه از کودکان حاضر در سالن سینما تئاتر سپاهان اصفهان کار خود را شروع کرد. نکته قابل توجه در این حرکت همراهی تمامی کودکان بود که با شور و هیجانی خاص رحماندوست را در خواندن شعر همراهی می کردند.



در این مراسم معاون هنری وزیر ارشاد با دادن این نوید که پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان به صورت بین‌المللی برگزار شود، گفت: "سال آینده در اصفهان شاهد حضور گروههای خوب کودک و نوجوان از کشورهایی که دارای جایگاهی خوب در این بخش تئاتر هستند خواهیم بود. در سیاست‌های دولت نهم نیز توجهی ویژه به کودکان و نوجوانان و استفاده از هنر برای پرورش و تربیت آنها شده است."



محمدحسین ایمانی خوشخو ادامه داد: "از وزارت آموزش و پرورش می خواهم از توان کودکان و نوجوانان استفاده کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آمادگی حمایت از آن را دارد تا از همه این پتانسیل استفاده شود و در هر مدرسه یک تئاتر کودک داشته باشیم. همیشه گفته ام تئاتر می‌تواند تأثیری بسزا در رشد فرهنگی و تربیتی کودکان و نوجوانان داشته باشد که باید به درستی از آن استفاده کرد."



سیدعلیرضا حسینی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان و حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی به همراه جمعی از هنرمندان و مسئولین جزو میهمانان حاضر در مراسم افتتاحیه بودند. نکته قابل توجه در این مراسم حضور چشمگیر کودکان اصفهانی در سالن بود که باعث ایجاد هیجان زیادی در مراسم و میهمانان حاضر در آن شده بودند.



اجرای سرود ملی ایران توسط عده ای از خردسالان و کودکان اصفهانی، پخش تیزر جشنواره چهاردهم، قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط حسینی، اجرای برنامه "آقاجون سلیمان"، اجرای سرود توسط کودکان دبستان خاتم الانبیاء اصفهان و اجرای نمایش "رقص شاپرک و برگ" از برنامه های مراسم افتتاحیه جشنواره بود.



چهاردهیمن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از ششم تا دهم آبان در اصفهان برگزار می شود.

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