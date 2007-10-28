حضور 31 فیلم مرکز گسترش در جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد بخش اول این 31 فیلم عبارتند از:

"زیر پلک" بیژن میرباقری 29 دقیقه، "مصایب مشهدی" شهرام میراب‌اقدم 14 دقیقه، "آن بالا کسی مرا دوست دارد" جواد میرهاشمی 15 دقیقه، "میخانه سبز" داریوش یاری 18 دقیقه، "هفت خاطره" بهزاد خداویسی 26 دقیقه، "خواب سرد" پیمان نهان‌قدرتی 13 دقیقه، "بارش شهابی" ماکان عاشوری 20 دقیقه، "روی خط" محمد صوفی 15 دقیقه، "سلول" بهروز فرجی 32 دقیقه، "مانداب" اشکان احمدی 12 دقیقه، "دست‌ها" رضا سبحانی 13 دقیقه، "نغمه‌های ابدی" رهبر قنبری 25 دقیقه، "زمین من" احمد کاوند چهار دقیقه، "بالکن" فایسال سویسال 16 دقیقه، "او رفته است با صدایش" حسام فرهمندجو و "وصیت پدر" سیامک کاشف آذر 28 دقیقه.

بخش دوم این فیلم‌ها شامل "ماتیک" محمدپیمان معادی 30 دقیقه، "سارا در 10 دقیقه" صدف فروغی، "خصوصی" لقمان خالدی هفت دقیقه، "ادامه بن‌بست" علی ملاقلی‌پور 30 دقیقه، "سیلی" احسان‌الله حسین امانی پنج دقیقه، "هر چه تو را یاد من آورد زیباست" لیلی عاج 21، "قاصدک" محسن صالحی‌فرد شش دقیقه، "نزدیکتر از نفس" پریوش نظریه 24 دقیقه، "سکانس گمشده" محمد کندی 19 دقیقه، "سراب" بهزاد رسولزاده دو دقیقه، "ناتمام" بافه جابری چهار دقیقه، "محمدحسین شهریار" مریم صلح‌کننده پنج دقیقه، "جنگ‌ساز" حیدریان و پیکانفر پنج دقیقه، "بیرون فنجان چای" حسین ضیایی 15 دقیقه و "بی‌ابتدا" سعادت رحیم‌زاده هفت دقیقه هستند.

این فیلم‌ها در قالب‌های مستند، داستانی، تجربی و پویانمایی در بخش مسابقه ملی شرکت می‌کنند. بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان‌ماه همزمان با تهران در هفت استان کشور برگزار می‌شود.