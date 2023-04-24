  1. استانها
  2. کردستان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

استاندار کردستان:

جوانی جمعیت یک دغدغه جدی در مسیر توسعه جامعه است

جوانی جمعیت یک دغدغه جدی در مسیر توسعه جامعه است

سنندج- استاندار کردستان خواستار هماهنگی و مشارکت همه جانبه دستگاه های مختلف اجرایی برای تحقق برنامه های مرتبط با جوانی جمعیت به عنوان یک دغدغه جدی برای توسعه استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا روز دوشنبه در جلسه تببین و تشریح رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در سنندج اظهار کرد: توجه به جوانی جمعیت یک تکلیف برای همه مسئولان نسبت به جامعه امروز و آیندگان است.

وی افزود: اثر برخی کارها و تصمیمات ما روی زندگی آیندگان مشهود بوده و آنها حقوقی برگردن ما دارند.

استاندار کردستان تصریح کرد: جوانی جمعیت یک دغدغه جدی است و جامعه ما با سرعتی زیاد به سمت پیری حرکت می‌کند لذا باید در این راستا با برنامه‌ریزی مناسب چاره‌اندیشی کنیم.

زارعی کوشا در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم امسال با انگیزه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر در حوزه بانوان هم از منظر عمومی و هم بانوان همکار در ادارات پرداخته شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌های تعریف قوم کرد و اساساً مردم ایران توانمندی‌ها و نقش و اثرگذاری بانوان است که همواره در طول تاریخ به ویژه در دهه اخیر و بعد از پیروزی انقلاب داشته‌اند.

استاندار کردستان تصریح کرد: از حوزه دفتر امور زنان و خانواده استانداری کردستان انتظار داریم خود را تک بعدی نبیند و مانند راهبری در حوزه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی کند.

کد مطلب 5762457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها