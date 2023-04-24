جوانی جمعیت یک دغدغه جدی در مسیر توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعیکوشا روز دوشنبه در جلسه تببین و تشریح رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در سنندج اظهار کرد: توجه به جوانی جمعیت یک تکلیف برای همه مسئولان نسبت به جامعه امروز و آیندگان است.
وی افزود: اثر برخی کارها و تصمیمات ما روی زندگی آیندگان مشهود بوده و آنها حقوقی برگردن ما دارند.
استاندار کردستان تصریح کرد: جوانی جمعیت یک دغدغه جدی است و جامعه ما با سرعتی زیاد به سمت پیری حرکت میکند لذا باید در این راستا با برنامهریزی مناسب چارهاندیشی کنیم.
زارعی کوشا در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم امسال با انگیزه بیشتر و برنامهریزی بهتر در حوزه بانوان هم از منظر عمومی و هم بانوان همکار در ادارات پرداخته شود.
وی افزود: یکی از شاخصهای تعریف قوم کرد و اساساً مردم ایران توانمندیها و نقش و اثرگذاری بانوان است که همواره در طول تاریخ به ویژه در دهه اخیر و بعد از پیروزی انقلاب داشتهاند.
استاندار کردستان تصریح کرد: از حوزه دفتر امور زنان و خانواده استانداری کردستان انتظار داریم خود را تک بعدی نبیند و مانند راهبری در حوزههای مختلف حضور و نقشآفرینی کند.
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