جوانی جمعیت یک دغدغه جدی در مسیر توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا روز دوشنبه در جلسه تببین و تشریح رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در سنندج اظهار کرد: توجه به جوانی جمعیت یک تکلیف برای همه مسئولان نسبت به جامعه امروز و آیندگان است.

وی افزود: اثر برخی کارها و تصمیمات ما روی زندگی آیندگان مشهود بوده و آنها حقوقی برگردن ما دارند.

استاندار کردستان تصریح کرد: جوانی جمعیت یک دغدغه جدی است و جامعه ما با سرعتی زیاد به سمت پیری حرکت می‌کند لذا باید در این راستا با برنامه‌ریزی مناسب چاره‌اندیشی کنیم.

زارعی کوشا در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم امسال با انگیزه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر در حوزه بانوان هم از منظر عمومی و هم بانوان همکار در ادارات پرداخته شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌های تعریف قوم کرد و اساساً مردم ایران توانمندی‌ها و نقش و اثرگذاری بانوان است که همواره در طول تاریخ به ویژه در دهه اخیر و بعد از پیروزی انقلاب داشته‌اند.

استاندار کردستان تصریح کرد: از حوزه دفتر امور زنان و خانواده استانداری کردستان انتظار داریم خود را تک بعدی نبیند و مانند راهبری در حوزه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی کند.