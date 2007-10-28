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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۵۴

اجرای چهار نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر کودک

در دومین روز جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان اصفهان، فردا دوشنبه چهار نمایش در بخش صحنه‌ای اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش های "آلبین و لیلا" از آلمان در بخش بین‌الملل، "بازی پسر و گرگ" جواد ذوالفقاری در بخش ویژه و "نارنج و ترنج" امید نیاز، "پری مهربانی" کیوان باقلاچی و "سوسک پری" سیامک بانیانی در بخش مسابقه جشنواره در تالارهای فرشچیان، هنر، حوزه هنری، سینما تئاتر سپاهان و شیخ بهایی به صحنه می‌روند.

نمایش‌های بخش ویژه و مسابقه یک اجرا در صبح و دو اجرا در بعد از ظهر خواهند داشت. در بخش جنبی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز برنامه‌های متنوعی وجود دارد. روز دوشنبه در این بخش نمایش‌های خیابانی در شش منطقه شهر اجرا و در تمام نواحی پنجگانه آموزش و پرورش اصفهان و دو منطقه دیگر نیز برنامه "نمایش در مدارس" برگزار می‌شود.

گروه نمایش "فیتیله" نیز در دو نوبت صبح و عصر در زرین شهر، باغ بهادران، فولادشهر و مبارکه به اجرای برنامه می پردازند. همچنین نمایشگاه فرهنگی هنری کودک و نوجوان در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان دایر است. طبق برنامه اعلام شده کارگاه  آموزشی و جلسه تحلیل و بررسی تئاتر کودک و نوجوان نیز بعد از صرف شام در تالار فرشچیان برگزار می شود.

چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان از ششم تا دهم آبان در اصفهان برگزار می شود.

کد مطلب 576249

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