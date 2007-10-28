اجرای چهار نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش های "آلبین و لیلا" از آلمان در بخش بین‌الملل، "بازی پسر و گرگ" جواد ذوالفقاری در بخش ویژه و "نارنج و ترنج" امید نیاز، "پری مهربانی" کیوان باقلاچی و "سوسک پری" سیامک بانیانی در بخش مسابقه جشنواره در تالارهای فرشچیان، هنر، حوزه هنری، سینما تئاتر سپاهان و شیخ بهایی به صحنه می‌روند.



نمایش‌های بخش ویژه و مسابقه یک اجرا در صبح و دو اجرا در بعد از ظهر خواهند داشت. در بخش جنبی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز برنامه‌های متنوعی وجود دارد. روز دوشنبه در این بخش نمایش‌های خیابانی در شش منطقه شهر اجرا و در تمام نواحی پنجگانه آموزش و پرورش اصفهان و دو منطقه دیگر نیز برنامه "نمایش در مدارس" برگزار می‌شود.



گروه نمایش "فیتیله" نیز در دو نوبت صبح و عصر در زرین شهر، باغ بهادران، فولادشهر و مبارکه به اجرای برنامه می پردازند. همچنین نمایشگاه فرهنگی هنری کودک و نوجوان در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان دایر است. طبق برنامه اعلام شده کارگاه آموزشی و جلسه تحلیل و بررسی تئاتر کودک و نوجوان نیز بعد از صرف شام در تالار فرشچیان برگزار می شود.



چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان از ششم تا دهم آبان در اصفهان برگزار می شود.