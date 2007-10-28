جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد/ تاکید بر برخورد با حاشیه سازان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در دفتر علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد، درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس در بازی‌های لیگ برتر، وضعیت بدهکاری باشگاه و راهکارهای تداوم موفقیت‌های تیم فوتبال پرسپولیس، بحث و تبادل نظر کردند.

حبیب کاشانی با اشاره به ارایه گزارش عملکرد، به اعضای هیئت مدیره گفت: اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم و تقدیر از مدیرعامل، کادر فنی و بازیکنان، خواستار برخورد مدبرانه با حاشیه‌سازی‌ها شدند و فاصله گرفتن از مسائل حاشیه‌ای را رمز تداوم موفقیت‌ها و حفظ صدرنشینی درلیگ برترعنوان کردند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: دراین جلسه گزارشی از جلسه ملاقات با رئیس سازمان تربیت‌بدنی ارائه شد و اعضای هیئت مدیره ضمن تشکر از حسن نظر و کمک رئیس سازمان تربیت‌بدنی به باشگاه پرسپولیس درخصوص استمرار کمک‌های سازمان، ابراز امیدواری کردند.

کاشانی درخواست اعضای هیئت مدیره برای تشکیل مجمع را از دیگر مصوبات جلسه هیئت مدیره دیشب برشمرد و تصریح کرد: در این جلسه گزارش حسابرسی وضعیت بدهکاری‌های باشگاه تا تاریخ 31/3/86 به اعضای هیئت مدیره ارائه شد و با توجه به بدهکاری 12 میلیارد تومانی باشگاه، اعضای هیئت مدیره خواستار تشکیل مجمع برای رسیدگی به این موضوع شدند.

جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از ساعت 20 با حضور دکتر سعیدلو، حسن بیادی، حبیب کاشانی و نژادفلاح شروع و تا ساعت 22 ادامه داشت.