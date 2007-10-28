معاون رئیس جمهور تکثیر گزارش محرمانه دیوان لاهه را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بخشی از نامه احمد موسوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به نطق علی احمدی نماینده ممسنی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

این متن که توسط محمد حسین نجابت خوانده شد به شرح زیر است :

علی رغم همه گونه همکاری دفاتر تهران و لاهه در انجام تحقیق و تفحص که بحمدالله ، اشکال خاصی در عملکرد 2 ساله دولت نهم مشاهده نشد ولی متاسفانه نماینده ممسنی بر خلاف واقع از تریبون علنی مجلس مطالبی را اعلام کردند.

نماینده ممسنی اعلام داشت گزارش هیئت که مهر خیلی محرمانه [ بر آن ] بوده توسط اینجانب به خارج از کشور برده شده و حداقل در 3 نسخه تکثیر شده است.

در پایان این نامه ضمن تکذیب ادعای علی احمدی آمده است: مجموعه اطلاعاتی که هیئت تحقیق و تفحص از روند داوری تهیه کرده همان مطالبی است که در سفر نماینده ممسنی به لاهه از دفتر شعبه لاهه به تهران منتقل شده است.