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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۴۳

"نزدیکتر از نفس" نظریه در جشنواره فیلم کوتاه

پریوش نظریه با فیلم مستند "نزدیکتر از نفس" در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه اعلام کرد نظریه در این مستند 13 دقیقه‌ای تصویری از زندگی و مرگ در ذهن انسان ارائه می دهد.

"نزدیکتر از نفس" در بخش مسابقه نگاه ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران با 42 مستند دیگر رقابت می کند. از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به نظریه فیلمنامه‌نویس و تصویربردار، محمدرضا دلپاک صدابردار، مستانه مهاجر تدوینگر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه‌کننده اشاره کرد.

نظریه پیش از این فیلم کوتاه "من و عروسکم" را کارگردانی کرده است. بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان ماه همزمان با تهران در هفت استان کشور برگزار می شود.

کد مطلب 576266

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