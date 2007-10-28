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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

کمیلی در "بگو که رویا نیست" بازی می‌کند

فیلم تلویزیونی "بگو که رویا نیست" به کارگردانی مهدی گلستانه و بازی حامد کمیلی جلو دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی از اواخر هفته با ضبط سکانس های خارجی در تهران آغاز می شود. در این فیلم که به تهیه کنندگی داریوش بابائیان تولید می شود علاوه بر کمیلی حضور کاظم افرندنیا، مرتضی کاظمی و زهره فکور صبور نیز قطعی شده است.

گلستانه درباره حضور شیرین بینا، نگار فروزنده و بیژن امکانیان در این تله فیلم به مهر گفت: "حضور این بازیگران تا به امروز قطعی نشده و در حال مذاکره با آنها هستیم. "بگو که رویا نیست" تقابل یک پلیس کارکشته و یک جنایتکار حرفه ای است. سرهنگ حامد زمان 10 سال قبل دبیر موفق یکی از دبیرستان های تهران بوده و شاگردی نمونه داشته به نام مسعود اقبال. حالا حامد یک پلیس نسبتا موفق است و مسعود یک جنایتکار کاملا خطرناک."

این فیلم بر اساس فیلمنامه ای از سعید دولتخانی جلو دوربین می رود و حسن اسدی نیز به عنوان مدیر تصویربرداری در این پروژه حضور دارد.

کد مطلب 576267

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