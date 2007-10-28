  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

بورس الکترونیک می آید

بورس الکترونیک می آید

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : زیر ساخت‌های لازم برای راه اندازی بورس الکترونیک در کشور در حال آماده‌سازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز فتح نژاد در حاشیه برگزاری دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی گفت: مذاکراتی برای فراهم شدن زیرساخت های لازم با وزارت بازرگانی و بانک‌ها برای راه‌اندازی بورس الکترونیک در آینده نزدیک انجام شد.

وی اظهار داشت : در گفت وگو با مدیران بانک‌ها در خصوص مشکلات دریافت و پرداخت الکترونیکی بحث و تبادل نظر شد که خوشبختانه مدیران بانک‌ها موافقت خود را برای ارائه آخرین خدمات خود به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند.

فتح نژاد به پیگیری برای اخذ مجوز ارائه گواهی الکترونیکی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت : قرار است مسئولان وزارت بازرگانی در آینده نزدیک نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند.

وی ادامه داد : سازمان بورس و اوراق بهادار درخواستی را به وزارت بازرگانی ارائه داده است تا این سازمان به عنوان یک "مرکز میانی" بتواند گواهی الکترونیکی صادر کند.

 

کد مطلب 576269

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها