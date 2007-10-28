بورس الکترونیک می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز فتح نژاد در حاشیه برگزاری دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی گفت: مذاکراتی برای فراهم شدن زیرساخت های لازم با وزارت بازرگانی و بانک‌ها برای راه‌اندازی بورس الکترونیک در آینده نزدیک انجام شد.

وی اظهار داشت : در گفت وگو با مدیران بانک‌ها در خصوص مشکلات دریافت و پرداخت الکترونیکی بحث و تبادل نظر شد که خوشبختانه مدیران بانک‌ها موافقت خود را برای ارائه آخرین خدمات خود به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند.

فتح نژاد به پیگیری برای اخذ مجوز ارائه گواهی الکترونیکی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت : قرار است مسئولان وزارت بازرگانی در آینده نزدیک نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند.

وی ادامه داد : سازمان بورس و اوراق بهادار درخواستی را به وزارت بازرگانی ارائه داده است تا این سازمان به عنوان یک "مرکز میانی" بتواند گواهی الکترونیکی صادر کند.