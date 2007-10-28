ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاتفی فارمد معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در دومین همایش معاونین صنایع دستی سراسر کشور اظهار داشت: هر ماه مدیران ارشد معاونت با سفربه استانها و بازدید از کارگاه ها و مراکز آموزشی مشکلات استان را بررسی و نتایج را به معاونت ابلاغ می کنند.

هاتفی از حضور سفرای خارجی در این سفرها و بازدید آنها از کارگاه های صنایع دستی خبر داد و گفت: این امر می تواند علاوه بر آشنایی آنان با شیوه های تولید در صادرات این محصولات به خارج از کشور نیز موثر باشد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور تاکید رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برای استفاده از اماکن تاریخی و میراثی هر استانی جهت معرفی و عرضه صنایع دستی کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: استفاده از این اماکن و بهره برداری از آنها به توسعه صنایع دستی کمک می کند.

این مقام مسئول ادامه داد: ارتباط با رسانه ها و حضور در رسانه های استانی باید به طور جدی صورت پذیرد، چنانچه تعامل با رسانه های استانی و به ویژه صدا و سیمای استانی می تواند در معرفی فرهنگ و رشته های بومی و محلی صنایع دستی هر شهر و رستایی تاثیر گذار باشد.

وی ، ساخت سرود صنایع دستی برای ایجاد ارتباط نزدیک مخاطب با هنرهای سنتی و فیلم های مستند در سال 86 را از مهمترین برنامه های معاونت صنایع دستی دانست و گفت: تولید این فیلم ها تا پایان امسال در 33 رشته انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام قابلیت تولیدات صنایع دستی استانها باید در نظر گرفته شود ، ادامه داد: اعطای تسهیلات وام های زود بازده ، ساماندهی تولیدات صنایع دستی و توجه ویژه به بخش اشتغالزایی از دیگر بخش هایی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در ا دامه این دیدار ابطحی نماینده خمینی شهر نیز رشته های صنایع دستی به ویژه کاشی سازی و سرامیک را موردتوجه قرار داد و گفت: ایران رتبه دوم تولید کالاهای چینی دنیا را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه می توان صنایع دستی را در کنار تولیدات صنعت قرار داد تصریح کرد: بازارهای جهانی میزان جذب هر دو نوع تولید را دارند به شرطی که میزان تولیدات آن محدود نباشد.

ابطحی با بیان اینکه برخی نرخ بالای صنایع دستی را سبب کاهش خرید این محصولات می دانند افزود: اگر بازاریابی صنایع دستی در عرصه بین المللی با آگاهی و دانش خاص همراه شود بی شک تمام تولیدات این هنر دستی به فروش می رسد.

نماینده مردم خمینی شهر معتقداست: صنایع دستی به مساله توریسم گره خورده است بنابراین باید به هر دو مقوله نگاه جدی داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه صنایع دستی ریشه در فرهنگ و هنر و سنت ایرانیان دارد تاکید کرد: متاسفانه به دلیل پایین بودن کیفیت مواد اولیه و توجه نکردن به خواسته های هنرمندان ، کشورهای خارجی به دنبال انتقال استاد کاران ایرانی به کشورهای خود هستند.

ابطحی یاد آور شد: در توسعه و پیشرفت صنایع دستی نیازمند عزم جدی هستیم زیرا توجه نکردن به جنبه اقتصادی صنایع دستی هنرمندان رشته ها را فراری داده است.

محمد حسین استکی نماینده مردم اصفهان در کمیسیون صنایع ومعادن گفت: قیمت بالای مواد اولیه تاثیر مستقیمی روی قیمت کالاها دارد و بسیاری از هنرمندان از این مساله رنج می برند.

وی معتقد است با اعطای تسهیلات بانکی از طریق بنگاه های زود بازده با سود کم می توانیم از یک سو صنعتگران را به تولید بیشتر و از سوی دیگر بازارهای جهانی را برای ورود صنایع دستی آماده کنیم .

استکی با اشاره به اینکه بر خلاف داخل کشور کالاهای صنایع دستی ایرانی در بازارهای جهانی طرفدار زیادی دارد، گفت: با حمایت از صادر کنندگان نقش واسطه ها کمتر و کمرنگ می شود.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه برخی از کارگرانی که در رشته های مختلف صنایع دستی کار می کنند، تحت استثمار قرار دارند، افزود: باید قانون و سیاست هایی برای حمایت از کارگران تدوین وتنظیم شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: صنایع دستی توانایی اشتغالزایی برای زنان خانوار را دارد و این فرصتی است که بتوانند از این طریق امرار معاش کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی رشته های قلمزنی ، رنگرزی ، منبت کاری ، طلا کوبی ، شیشه ، زیلو بافی ، باتیک ، گره چینی ، زری بافی ، کاشی کاری، مینا کاری ، آیینه کاری و شعر بافی را از جمله فیلم های ساخته شده اعلام کرد.

وی تاکید کرد: این فیلم ها قابل ارائه و نمایش در جشنواره های بین المللی است و پس از شرکت در این جشنواره ها از رسانه های گروهی نیز پخش خواهد شد.

هاتفی به برپایی نمایشگاههای تخصصی صنایع دستی در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: متاسافنه تاکنون حضور ایران و هنرمندان آن در این نمایشگاه ها بسیار محدود و کمرنگ بوده و در بخش های بازرگانی و توجه به نیاز بازار به طور جدی عمل نکرده ایم .

هاتفی در پایان تصریح کرد: با ایجاد بازارچه ها ، شهرک های صنایع دستی، حمایت از تولید کنندگان تعاونی ها و اتحادیه ها گام های جدی و جدیدی در دولت نهم برای توسعه صنایع دستی بر می داریم.