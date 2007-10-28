هیئت منتقدین سومین رویش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور رسانههای رویش اعلام کرد جلسات نقد و بررسی کلیه آثار راهیافته به بخش مسابقه با حضور هیئت منتقدین شامل امیر پوریا (رئیس)، نیما حسنینسب، حسین معززینیا و خسرو دهقان برگزار میشود.
بیش از 90 فیلم سه بخش مسابقه اصلی، سینمای فردا و تقدیر ویژه در پنج زیرگروه داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ و تجربه خلاق با حضور منتقدین و کارگردانها به صورت روزانه در دو نوبت صبح و عصر در مجموعه سینمایی قدس مشهد مورد نقد و بررسی قرار میگیرند. هر روز یک برنامه سخنرانی با حضور منتقدان و کارشناسان هم با موضوع سینمای دینی برپا میشود.
سومین جشنواره سراسری فیلم دینی رویش به همت حوزه هنری با مشارکت شبکه اول سیما از هفت تا یازدهم آبانماه در مشهد مقدس و همزمان در 13 استان کشور برگزار میشود.
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