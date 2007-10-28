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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۲۱

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شش نامزد مسیحیان در انتخابات ریاست جمهوری/ میشل عون نامزد مخالفان و سمیر جعجع در لیست 14 مارس

شش نامزد مسیحیان در انتخابات ریاست جمهوری/ میشل عون نامزد مخالفان و سمیر جعجع در لیست 14 مارس

رهبران مسیحی مخالف و موافق دولت فؤاد سنیوره به علت دست نیافتن به توافق درباره اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لبنان، قرار است روز سه شنبه این هفته تشکیل جلسه دهند؛ در این نشست گزارش یک نماینده مسیحی بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، کمیته بکرکی که متشکل از رهبران مسیحی جناح اکثریت پارلمان و نیز مخالفان دولت سنیوره است، در نشست دیروز خود درباره اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لبنان به توافق دست نیافت، بلکه به این مسئله اکتفا کرد که معیارهای عمومی رئیس جمهور را تعیین کند.

به گفته منابع آگاه، مخالفان دولت سنیوره در این دیدار میشل عون را به عنوان نامزد رئیس جمهوری مطرح وجناح اکثریت پارلمان نیز اسامی پنج کاندیدای مورد نظر خود یعنی امین الجمیل، پطرس حرب، نسیب لحود، نایله معوض و سمیر جعجع را مطرح کردند.

روزنامه النهار چاپ لبنان نیز اعلام کرد که قرار است کمیته بکرکی روز سه شنبه بار دیگر تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه پیش نویس"سمیر مظلوم" یکی از نمایندگان مسیحی بررسی و در صورت موافقت اعضای کمیته با آن در اختیار صفیر قرار خواهد گرفت.

این پیش نویس شامل نکات زیر است:

1- برگزاری نشست گسترده در بکرکی در تلاش برای توافق درباره نامزدهای ریاست جمهوری بدون چشم پوشی از امکان اضافه کردن نامزدهای دیگر به آن

2- تاکید بر نقش مجلس نمایندگان در انتخاب رئیس جمهوری

3- تاکید بر تداوم رایزنی میان رهبران مسیحی و عدم پایان نقش کمیته بکرکی در این زمینه و تاسیس کمیته ای دیگر در صورت دست نیافتن به توافق درباره نامزد مورد نظر

لازم به ذکر است؛ انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای دومین بار به تعویق افتاد. قراربود انتخابات ریاست جمهوری لبنان 25 سپتامبر برگزار شود، اما به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به 23 اکتبر(اول آبان) موکول شد،اما نبیه بری رئیس پارلمان لبنان یک روز پیش از برگزاری آن، به دلیل عدم توافق گروههای سیاسی لبنان در مورد انتخاب رئیس جمهور، تعویق نشست پارلمان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به 12 نوامبر(21 آبان) موکول کرد.

کد مطلب 576284

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