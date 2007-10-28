زعفران ایران در خارج از کشور به صورت تقلبی بسته بندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامحسین میری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تولید زعفران در ایران مازاد بر نیاز فروشندگان است، اظهار داشت: زعفران صادراتی ما باید از کانال اداره استاندارد و گمرک عبور کرده و بعد از چند مرحله نمونه برداری صادر شود که با توجه به دلایل مطرح شده اصلاً امکان فروش زعفران تقلبی توسط فروشندگان داخلی به خارج از کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: زعفران از ایران با کیفیتی بالا خارج می شود و در خارج از مرزهای ایران توسط عده ای افراد سودجو به صورت تقلبی به فروش می رسد که مقابله با این معضل با حمایت و پیگیری جدی مسئولان می تواند عملی شود.

وی در خصوص خرید توافقی زعفران خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح به استراتژی مناسبی در زمینه قیمت گذاری زعفران نرسیده ایم زیرا این طرح دارای پشتوانه اجرایی مناسبی نبوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران خراسان رضوی با بیان اینکه با طرح خرید توافقی زعفران مخالفتی ندارد، افزود: من مخالف اجرای طرح توافقی توسط سازمان تعاون روستایی هستم زیرا در این راستا باید کار به دست بخش خصوصی انجام شود.

وی با اشاره به ادعا برخی افراد در مورد خصوصی بودن سازمان تعاون روستایی گفت: به دلیل حمایت های شدید دولت نظیر اعطای تسهیلات 40 میلیارد تومانی بدون دریافت وثیقه و همچنین بازاریابی در سطح بین المللی توسط مسئولان وزارت مطبوع برای آنها این ادعا کاملاً اشتباه است.

میری متذکر شد: سازمان تعاون روستایی در فصل برداشت زعفران با خرید این محصول و جمع آوری آن، مشکلات بسیاری را برای فروشندگان و صادرکنندگان زعفران ایجاد می کند.

وی وجود و بروز بی ثباتی در بازار زعفران کشور را از جمله مشکلات ایجاد شده از سوی سازمان تعاون روستای دانست و اظهار داشت: در چند سال اخیر برگزاری جشنواره ملی طلای سرخ بییشتر جنبه سمبلیک پیدا کرده است زیرا در این راستا تاکنون پیگیری برای مطالب مندرج در آنها در سالهای گذشته صورت نگرفته است.

میری بزرگترین حسن برگزاری این جشنواره ملی را گردآمدن و تبادل نظر مسئولین در پانل های مختلف و طرح مسایل مشکلات عنوان نمود ویادآورشد: اگر از سوی دبیر اجرایی این جشنواره ملی پیگیری های لازم صورت نگیرد تاثیری در حل مشکلات زعفران و زعفرانکاران کشور صورت نخواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در سال های قبل با صدور قطعنامه، اقدامی اساسی در اجرایی نمودن آن صورت نگرفته است افزود: امیدوارم در سال جاری با پیگیری مسئولان امر شاهد راهگشای مشکلات زعفران کشور باشیم.