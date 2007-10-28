تهیه کننده سریال "سامیه" درباره زمان پخش آن به خبرنگار مهر گفت: "طبق برنامه ما باید چند قسمت از سریال را برای پخش تحویل شبکه یک بدهیم. به همین خاطر مراحل فنی سریال همزمان در حال انجام است و تاکنون 600 دقیقه از آن تدوین شده است. به زودی قسمت‌بندی کار را هم شروع می‌کنیم."

علی‌اصغر زائری افزود: "محمد بهار موسیقی متن "سامیه" را می‌سازد و محسن توکلی همزمان مشغول تدوین و صداگذاری آن است. با تلاش بی‌وقفه گروه مطمئنا سریال برای پخش به موقع تحویل شبکه خواهد شد. ما پس از اینکه آخرین سکانس سریال را شب عید فطر در امامزاده طاهر کرج گرفتیم، بلافاصله مشغول انجام کارهای فنی شدیم تا وقفه‌ای در پخش آن ایجاد نشود."

فقیه نصیری در نمایی از "سامیه"

کارگردان مجموعه تلویزیونی "سامیه" هم درباره داستان این سریال به مهر گفت: "مجموعه موضوعی خانوادگی اجتماعی دارد. شخصیت اصلی آن یک مددکار اجتماعی است و قصه اصلی سریال مربوط به او می شود. در کنار این قصه، سریال چند قصه فرعی هم دارد. به هر حال نوع داستانپردازی به گونه ای است که مخاطب را درگیر می کند."

زهتابی در پایان درباره پروژه بعدی خود نیز گفت: "چند فیلمنامه به من پیشنهاد شده، ولی هیچکدام را نپسندیده ام. البته اکنون که درگیر هستم و بعد از پایان کار قصد دارم کمی استراحت کنم. اگر فیلمنامه خوب به دستم برسد، بلافاصله یک فیلم سینمایی یا سریالی دیگر تولید خواهم کرد."

"سامیه" بر اساس فیلمنامه ای از حسن مشکلاتی تولید شده و ماجرای دختری به نام سامیه را روایت می کند که در کودکی خانواده خود را از دست داده و تنها بازمانده خانواده او برادرش سعید است. سامیه سال‌هاست که برای یافتن او در جستجو و کنکاش است.

در این مجموعه 19 قسمتی سولماز غنی در نقش سامیه در کنار بازیگرانی چون آتنه فقیه نصیری، محمد کاسبی، ثریا قاسمی، عبدالرضا اکبری، جعفر دهقان، امید زندگانی، شراره رخام، ناصر گیتی جاه، پوراندخت مهیمن، بهزاد رحیم‌خانی و کیوان محمودنژاد بازی کرده اند.