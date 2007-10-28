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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۵

کتاب "اخلاق جنگ" منتشر شد

کتاب "اخلاق جنگ: متون کلاسیک و معاصر" تدوین گئورگی ریچبرگ، هنریک سیس و آندره بگ بای از سوی انتشارات بلک ول منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات بلک‌ول این کتاب مجموعه‌ای از متون اصلی در باب جنگ است که با تفسیرهایی هم همراه است. در این کتاب ارای معروفترین متفکران تاریخ بشری در باب جنگ به بحث گذاشته شده‌اند.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: جنگهای متداول نزد یونانیان ( افلاطون)، فضایل مدنی به عنوان مبانی صلح ( سیسرو)، شجاعت ، بردگی و سربازان شهری ( ارسطو)، جنگ عادلانه و گناهان در مقابل صلح ( توماس آکویناس)، جنگ در مواقع ضروری لازم است ( ماکیاولی)، جنگ در آرمان شهر ( توماس مور)، حل مسئله جنگ مدنی ( توماس هابز) ، جنگ و روح دولت – ملت ( هگل) و وظایف اخلاق دولتمردان ( جان رالز).

کد مطلب 576289

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