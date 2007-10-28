اولین گردهمایی خبرنگاران 13 کشور برای آشنایی با توسعه ظرفیت سازی در زمینه آب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان مدیر برنامه دهه بین المللی آب سازمان ملل متحد صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی بین المللی "توسعه ظرفیت سازی در زمینه آب برای خبرنگاران ایرانی و کشورهای آسیایی" گفت: این کارگاه توسط برنامه جمعیت سازمان ملل متحد و برنامه دهه بین المللی آب سازمان ملل متحد با مشارکت مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری- تهران 5 تا 7 آذرماه در تهران برگزار می شود.

وی افزود: در این کارگاه تخصصی خبرنگارانی از کشورهای آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قزقیزستان، ازبکستان، هند، نپال، کامبوج، ایران و ویتنام حضور دارند.

اردکانیان با تاکید بر لزوم چاره اندیشی برای حکمرانی در عرصه آب در دنیا افزود: اقتصاد، امنیت و مسائل زیست محیطی آب از جمله مواردی هستند که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه حل مسائل آبی دنیا هدف هزاره سوم است گفت: هم اکنون یک میلیارد و 200 میلیون نفر از جمعیت دنیا فاقد آب هستند که باید طی ده سال آتی این رقم به نصف کاهش یابد. از سوی دیگر در حال حاضر 70 میلیارد دلار از سوی دولت ها در سراسر دنیا در امر سدسازی هزینه می شود که باید به 180 میلیارد دلار ارتقا یابد این درحالی است که چالش دوم بر سر راه تامین آب در دنیا منابع مالی است.

مدیر برنامه دهه بین المللی آب سازمان ملل متحد گفت: موضوع مورد اهمیت در این عرصه توسعه ظرفیت ها و انتقال دانش است که البته توسعه ظرفیت ها نباید تنها محدود به توسعه نیروی انسانی باشد چراکه در این زمینه علیرغم برگزاری دوره های آموزشی غنی برای کارشناسان کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای در حال توسعه، مشاهده می شود که افراد آموزش دیده به دلیل عدم توسعه یافتگی سازمانهای کشورهای خود مجددا جذب سازمانهایی در کشورهای توسعه یافته می شوند.

به گفته وی، در این زمینه ایران ذخایر هنگفت استخراج نشده ای دارد که می تواند منابع عظیمی را برای ایران به ارمغان آورد.

اردکانیان از برگزاری اجلاس سالانه شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در تهران خبرداد و گفت: این اجلاس شنبه سوم آذرماه با حضور وزرای 15 کشور عضو و چندین سازمان بین المللی در تهران آغاز به کار می کند که نمایندگان کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، عمان، تاجیکستان، مصر، کویت، سوریه، لبنان و برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان و هلند حضور دارند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه 36 ایالت در آمریکا در 5 سال آتی دچار خشکسالی می شوند، گفت: با توجه به وقوع پدیده هایی نظیر سونامی و تحولات منطقه ای موضوع تغییر اقلیم بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است، اما به لحاظ علمی این بحث در جایی نیست که بتوان به صورت قطعی برای آن حکم صادر کرد.

اردکانیان با اشاره به وجود برنامه بین المللی مطالعات جهانی اقلیم که توسط سازمان جهانی هواشناسی مدیریت می شود، اظهار داشت: 18 دانشمند مسائل آب، اقلیم شناسی و اقیانوس شناسی عضو این کمیته هستند که من نیز به عنوان یکی از اعضای آن در این برنامه حضور دارم. اما جمع بندی این برنامه نشانگر این است که تغییر اقلیم باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد ولی اینکه بتوان نظرات قطعی ارائه داد، اندکی زمان بر است.

وی گفت: در این زمینه کمبود اطلاعات وجود دارد که البته یکی از مشکلات نیز منطقه ماست که به دلیل تحولات و جنگ ها و نیز عدم ارتباط فعال با عرصه بین المللی به عنوان اصلی ترین عامل رسیدن به جمع بندی محکم در این زمینه رسید.

مدیر برنامه دهه بین المللی آب سازمان ملل متحد گفت: موضوع مطرح شده در خصوص 36 ایالت امریکا چیز جدیدی نیست و حتی در بخشی از اروپا و اسپانیا نیز در حال وقوع است. از سوی دیگ،ر امریکا دارای تنوع اقلیم است و بزرگترین منبع آب شیرین دنیا را در مرز خود با کانادا دارا است.

وی افزود: با جدی شدن برخی از خشکسالی ها برخی در صدد هستند تا تنازع آب را جدی کنند اما به اعتقاد من عقلای آب دنیا باید در خلاف این جهت حرکت کرده و از آب به عنوان عاملی برای صلح و نزدیکی کشورها بهره گیرند.

اردکانیان از برگزاری اجلاس جهانی آب در تاریخ 20 تا 29 اسفندماه سال آتی در استانبول خبرداد و گفت: البته تابستان سال آتی نیز نمایشگاه بین الملی آب با محوریت آب و توسعه در شهر ساراکوزای اسپانیا به مدت 4 ماه از 25 خرداد 87 لغایت 25 شهریور 87 برگزار می شود که امید می رود ایران بتواند حضور فعالی در آن داشته و با آخرین تحولات عرصه آب دنیا آشنا شود.

به گفته وی، این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه آبی دنیا است که پیش بینی می شود 15 میلیون نفر بازدید کننده داشته باشد.