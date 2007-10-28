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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

رئیس اداره محیط زیست کرج:

11 هزار متر مربع از حریم رودخانه کرج تصرف شد

11 هزار متر مربع از حریم رودخانه کرج تصرف شد

کرج - خبرگزاری مهر: علی فرهادی گفت: در شش ماه اول سال جاری، 11 هزار مترمربع از حریم رودخانه کرج از سوی افراد حقیقی و حقوقی تصرف شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 21 واحد مرتکب تصرف و تخریب در حاشیه جاده چالوس شدند که با این واحدها برخورد شده است.

وی افزود: همچنین در طول تابستان، 126 واحد تولیدی - صنعتی، 15 واحد خدماتی و یک واحد کشاورزی در بخش محیط زیست انسانی مورد پایش و نظارت زیست محیطی قرار گرفتند.

فرهادی یادآور شد: در هفته گذشته نیز 10 باب بنای غیر مجاز در حریم رودخانه و دو باب دیگر نیز در حاشیه جاده چالوس تخریب شده است.

این مسئول عمده ترین مشکل روستاهای جاده چالوس را آلودگی آب رودخانه کرج و جمع آوری زباله ها دانست و عنوان کرد: از مجموع 56 روستا موجود در جاده چالوس، تنها چهار روستا دارای سیستم دفع فاضلاب بهداشتی هستند و بقیه روستاها فاضلاب خود را به صورت چاه جذبی دفع می کنند که غیربهداشتی است و باعث آلودگی آب رودخانه می شود.

کد مطلب 576295

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