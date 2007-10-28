11 هزار متر مربع از حریم رودخانه کرج تصرف شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 21 واحد مرتکب تصرف و تخریب در حاشیه جاده چالوس شدند که با این واحدها برخورد شده است.

وی افزود: همچنین در طول تابستان، 126 واحد تولیدی - صنعتی، 15 واحد خدماتی و یک واحد کشاورزی در بخش محیط زیست انسانی مورد پایش و نظارت زیست محیطی قرار گرفتند.

فرهادی یادآور شد: در هفته گذشته نیز 10 باب بنای غیر مجاز در حریم رودخانه و دو باب دیگر نیز در حاشیه جاده چالوس تخریب شده است.

این مسئول عمده ترین مشکل روستاهای جاده چالوس را آلودگی آب رودخانه کرج و جمع آوری زباله ها دانست و عنوان کرد: از مجموع 56 روستا موجود در جاده چالوس، تنها چهار روستا دارای سیستم دفع فاضلاب بهداشتی هستند و بقیه روستاها فاضلاب خود را به صورت چاه جذبی دفع می کنند که غیربهداشتی است و باعث آلودگی آب رودخانه می شود.