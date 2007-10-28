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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۴۹

وزیر علوم در مورد نحوه سهمیه بندی ناحیه ای کنکور به نمایندگان مجلس پاسخ می دهد

وزیر علوم در مورد نحوه سهمیه بندی ناحیه ای کنکور به نمایندگان مجلس پاسخ می دهد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد نحوه سهمیه بندی ناحیه ای در پذیرش کنکور سراسری به نمایندگان مجلس پاسخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در هفته جاری به سئوالات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه پذیرش دانشجو از طریق سهمیه های منطقه ای، ناحیه ای و قطبی پاسخ می دهد.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزیر علوم در مورد ایجاد دانشگاه جامع گلستان که در سفرهای استانی هیئت دولت به این استان به تصویب رسیده بود، خواهند شد.

اعلام 40 درصدی سهمیه برای رزمندگان درحالیکه تنها یک درصد از این سهمیه در پذیرش کنکور عملی می شود یکی از موضوعاتی است که وزیر علوم در پاسخ به نمایندگان مجلس توضیح می دهد.

در هفته جاری همچنین برخی نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی نیز در مورد وضعیت نخبگان علمی استانهای خود سئوالاتی را از وزیر علوم می پرسند.

کد مطلب 576298

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