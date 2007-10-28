تولید "میوه ممنوعه" و "اغماء" گامی رو به جلو بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعزتالله ضرغامی در این مراسم با اشاره به عوامل مجموعههای "میوه ممنوعه" و "اغماء" گفت: "شماها کار بزرگ و تاثیرگذاری انجام دادید که نه تنها در ایران مخاطب زیادی داشت، بلکه وقتی دو مجموعه ماه رمضان از شبکه جام جم هم روی آنتن رفت با مخاطبان بسیاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی و ... رو به رو بود."
وی با اشاره به دیدار چندی پیش خود با آیتالله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید افزود: "جان کلام ایشان این بود که کارهایی که ما در رسانه انجام میدهیم متفاوت، گستردهتر و جدیتر از کارهای آنهاست. ایشان اشاره کرد وقتی یک حرف معنوی از رسانه زده میشود تاثیرگذاری آن خیلی زیاد است و این به خاطر مخاطب میلیونی ماست و همین مسائله کار ما را حساس میکند."
رئیس رسانه ملی ادامه داد: "شما زحمت زیادی برای تولید مجموعههای ماه رمضان با محوریت آزمایش الهی کشیدهاید و با عشق و علاقه تا صبح کار میکردید. میدانم کاری سنگین و پیچیده دارید، ولی امیدوارم باز هم بتوانید کارهای ماندگار انجام دهید. البته عوامل مجموعههای "یک وجب خاک" و "شکرانه" هم خوب بودند و دوستان زحمت زیادی کشیدند، اما دو مجموعه "میوه ممنوعه" و "شکرانه" یک گام رو به جلو بود. این دوستان باید باز هم پیشرفت کنند و کارهای بهتر از این بسازند."
ضرغامی با اشاره به اینکه باز هم میتوان مجموعههایی با محوریت شیطان ساخت، گفت: "البته نقدهای کلیشهای وجود دارد که اشاره میکنند موضوع شیطان کار شده و نباید دیگر کار کرد. در حالی که جای کار بسیار وجود دارد. در حال حاضر فیلمهای هالیوودی به موضوعاتی از زوایههای مختلف میپردازند و هیچکس نمیگوید کار کلیشهای است."
وی ادامه داد: "نظرسنجی نشان میدهد 85 درصد مخاطبان مجموعههای ماه رمضان را دیدهاند که این آمار خوبی است. امیدوارم با خلاقیت کارهای بهتر از این هم ساخته شود. مردم هم پیامهای اصلی سریال را برداشت کردند. میانگین بیننده فیلمهای سینمایی 40 تا 50 درصد است، اما مجموعهها بیشتر است و مردم قصهها را پیگیری میکنند. یکی از ویژگیهای مجموعههای ماه رمضان این است که شما اواسط کار بازخورد افراد جامعه را میبینید و همین مسئله به مطرح شدن مسائل کمک میکند."
رئیس صدا و سیما خاطرنشان ساخت: "در مجموعه "اغماء" خیلی از مفاهیم پیچیده مطرح شد. خطوط قرمز هم باید بر مبنای درست و اصولی باشد و بر مبنای صحیح میتوان خطوط قرمز را شکست. خوشبختانه مخاطبان از مجموعههای ماه رمضان استقبال خوبی کردند."
مرتضی میرباقری، معاون سیما، در این نشست با اشاره به ماموریت رسانه ملی گفت: "این ماموریت مدیریت و هدایت افکار عمومی است و رسانه ملی سعی کرده این ماموریت را در ساختارهای مختلف همچون نمایش، مستند، گفتگو، انیمیشن و ... انجام دهد. ما برای مناسبتهای محرم، نوروز، دهه فجر و رمضان برنامهریزیهای خاصی انجام میدهیم، اما برنامهریزی برای ماه رمضان ویژگی خاصی دارد."
وی در ادامه افزود: "ماه رمضان طولانیترین برنامهریزی ما برای مناسبتهاست. از سال آینده که ماه رمضان در تابستان است بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. مخاطبان در ماه رمضان انبوه هستند و مردم در ماه رمضان بیشتر برنامههای رسانه ملی را دنبال میکنند. امسال محور ما در مجموعههای ماه رمضان آزمون الهی بود و با صحبتهایی که با مدیران شبکهها داشتیم، سعی کردیم به این محور بپردازیم."
معاون سیما خاطرنشان ساخت: "تقریباً چند ماه به ماه رمضان مانده بود تولید مجموعهها شروع شد. درباره طرحها جلسات بسیاری با مدیران گروههای فیلم و سریال شبکهها داشتیم. سال آینده هم به موضوعاتی چون عالم غیب، عنایت الهی و کمک به همنوع خواهیم پرداخت. "اغماء" در قالب وسوسههای شیطان و "میوه ممنوعه" به موضوع زن، "یک وجب خاک" و "شکرانه" هم به مال و ... پرداختتند. البته این توفیق را نداشتیم که ارتباط مستقیم با عوامل "یک وجب خاک" و "شکرانه" داشته باشیم."
میرباقری با اشاره به مخاطبان مجموعههای ماه رمضان گفت: "امسال 10 درصد از کف ارتقا داشتیم. سال گذشته حداقل بینندگان 50 درصد بود، ولی امسال به 60 درصد رسید. همچنین 15 درصد هم سریالهای پربیننده ماه رمضان رشد مخاطب داشت. داوریها هم این مسئله را نشان میدهد. رسانه ملی سعی کرده فضایی همراه با نشاط را برای مخاطبان فراهم کند."
مهدی فرجی مدیر شبکه دو سیما هم اشاره کرد: "این دو مجموعه را دو تهیهکننده خوب و دو کارگردان با سوابق خوب کار کردند و مردم 30 شب این مجموعهها را دنبال کردند. به نظرم قصه خوب برای کار خیلی مهم است و سعی میکنیم کارهای خوبی ارائه دهیم. این دو مجموعه هم مسائل بسیاری را مطرح کردند."
حسن فتحی کارگردان "میوه ممنوعه" در این مراسم افزود: "امیدوارم این جلسات رو در رو با مدیران صدا و سیما بیشتر باشد تا ما از رنجهایی که در کار داریم بگوییم، چرا که این رنجها گاه ضریب خلاقیت را پائین میآورد. مجموعههای "میوه ممنوعه" و "اغماء" حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. اگر به هنرمندان اعتماد شود ماحصل نیز خوب خواهد شد. با اعتماد میتوان مشکلات را با مردم در میان گذاشت و راه حلها را پیدا کرد."
وی ادامه داد: "کارهای ماه رمضان امسال خطوط قرمز اشتباه را کنار گذاشتند. امیدوارم فقط این حادثه نباشد، بلکه فرآیند باشد. وقتی به هنرمندان اطمینان کنید، میتوان توقع خلاقیت بیشتر هم داشت. امیدوارم این مسئله تبدیل به یک امر نهادینه شود."
علی نصیریان، بازیگر نقش حاج یونس فتوحی در "میوه ممنوعه" از کار گروهی یاد کرد و گفت: "مجموعه "میوه ممنوعه" با همدلی دوستان و بدون حب و بغض ساخته شد و هر زمان که کارهای فرهنگی با انسجام کار شود، مسلماً نتیجه خوبی هم داشته است. بازیگر نقش مقابل هم خیلی به بازی کمک میکند. به عنوان نمونه اگر در نمایشهای روحوضی نقشهای مقابل درست نباشد، کار به نحو مطلوبی انجام نمیشد."
امین تارخ بازیگر نقش دکتر پژوهان در "اغماء" اشاره کرد: "در این مجموعه به مفاهیم پیچیدهای پرداخته و مسائل به خوبی طراحی شد. تا یک دهه گذشته این جسارت وجود نداشت که به این مفاهیم پیچیده پرداخته شود. همچنین مجموعه "میوه ممنوعه" هم به مسائلی مهمی پرداخته بود. در حال حاضر ظرفیت جامعه برای پذیرش مفاهیم پیچیده بالا رفته است."
گوهر خیراندیش بازیگر نقش قدسی در "میوه ممنوعه" خاطرنشان ساخت: "وقتی ما زمان ماه رمضان را میدانیم، چرا از قبل برنامهریزی نمیکنیم؟ میتوان برای چنین مناسبتی از قبل موضوعات را مطرح و عوامل را برای کار انتخاب کرد. معمولاً نقشهایم را با وسواس انتخاب میکنم و خیلی دوست دارم پایان قصه زندگی خودم را در قصه بدانم تا شخصیت را ارائه دهم، اما متنها صبح نوشته میشد و شب ضبط میکردیم، حتی وسط بازی زنگ میزدند و میگفتند باید این دیالوگ را بگویید."
ایرج نوذری، بازیگر نقش دکتر جودت در "اغماء" گفت: "ساخت مجموعه نیاز به مهارت دارد. ما باید تماشاگر را آموزش دهیم. علاوه بر آن نباید بگذاریم انتقادات لطمهای به کار بزند، چرا که انتقاد در جهت بهبودی کار است. به عنوان مثال جامعه پزشکان از این کار انتقاد کردند و بعد نقش من که قرار بود تا انتها به گونهای دیگر باشد، طوری دیگر نوشته شد."
اسماعیل خلج بازیگر نقش پیربابا گفت: "من سالهای بسیاری کارمند تلویزیون بودم و یازده سال است بازنشسته شده ام. وقتی کار از ابتدا کاملاً آماده باشد بازیگر هم میتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، اما من هیچ چیز از نقشم نداشتم. از سوی دیگر ما نباید گرفتار کلیشهها شویم تا کارهای خلاقانه بهتر انجام شود."
در پایان مراسم عزت الله ضرغامی از عوامل و بازیگران مجموعههای "میوه ممنوعه" و "اغماء" با اهدا هدیه و لوح تقدیر قدردانی کرد.
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