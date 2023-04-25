به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، هیفاء الجدیع استوارنامه خود را به چارلز میشل رئیس شورای اروپا به عنوان سفیر جدید ریاض در اتحادیه اروپا تحویل داد.

هیفاء الجدیع با چارلز میشل در بروکسل دیدار و در مورد موضوعات مورد اهتمام مشترک و راه‌های تقویت همکاری گفتگو کرد. تقویت روابط عربستان با اروپا و نیز چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان از محورهای دیدار این سفیر زن عربستان با مقام ارشد اروپایی بود.

سفیر ریاض در اتحادیه اروپا طی این دیدار پیام ملک سلمان پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به رئیس شورای اروپا ابلاغ کرد. سفیر جدید عربستان سعودی در اتحادیه اروپا از روابط ریاض و بروکسل تمجید کرد و گفت روابط دو طرف در همه سطوح و همه زمینه‌ها به طور مداوم در حال پیشرفت است.

هیفاء الجدیع پیش از این در مرکز مبارزه با تروریسم وابسته به سازمان ملل متحد و نماینده عربستان در شورای امنیت و سازمان ملل و ناظر اداره کل روابط بین المللی وزارت گردشگری عربستان بوده است.

وی دارای مدارک فوق لیسانس «حل بحران‌ها و گفتگو» از دانشگاه کلمبیا و روابط بین الملل از دانشگاه سراکیوز و دارای مدرک لیسانس روزنامه نگاری است.

همزمان نسرین الشبل، استوارنامه خود را به ساولی نینستو، رئیس جمهور فنلاند تقدیم کرد. انتخاب سفرای زن از جمله رویکردهای پادشاهی عربستان در زمینه استفاده از زنان در بازار کار و مناصب مهم است.

بدین ترتیب تعداد سفیران زن عربستان سعودی به ۵ تن رسیده که شامل «ریما بنت بندر» در آمریکا، «آمال المعلمی» در نروژ، «ایناس الشهوان» در سوئد نیز می‌شود.