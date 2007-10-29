"نطق آتشین". کالیفرنیا، آمریکا. به دنبال آتش‌سوزی مهیب در جنوب کالیفرنیا، آرنولد شوارتزنگر بازیگر سابق و فرماندار فعلی کالیفرنیا در میان ماموران آتش‌نشانی حاضر شده است. مارسیو خوزه سانچز ـ اسوشیتدپرس







"سفر به فضا". کیپ کاناورال، آمریکا. یک کایاک‌سوار شاهد پرتاب فضاپیمای دیسکاوری از مرکز فضایی کندی است. کارلوس باریا ـ رویترز







"تنظیم ساعت". مینسک، بلاروس. یکی از کارگران شهرداری در آخرین یکشنبه ماه اکتبر ساعت شهر را یک ساعت عقب می‌کشد. الکسی گروموف ـ خبرگزاری فرانسه







"تمبر یودا". نیویورک، آمریکا. یک مرد در لباس یکی از سربازان "جنگ‌های ستاره‌ای" کنار پوستری از تمبر یودا ایستاده که اداره پست نیویورک به تازگی عرضه کرده است. پیتر کریمر ـ اسوشیتدپرس







"از راست حرکت کنید". باتو، چین. بازرسان در حال بررسی یک پل هستند که بخش‌هایی از آن فروریخت و چهار مجروح بر جای گذاشت. چاینا دیلی / رویترز







"رفقای خوب". ویالانگ، استرالیا. یک کشاورز همراه سگ خود به مزرعه‌ای که به دلیل خشکسالی در حال نابودی است سر می‌زند. میک تیسکاس ـ رویترز