 کارگران رزمندگان خط مقدم تولید و اشتغال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی بعد از ظهر سه‌شنبه با همراهی سردار فرماندهی انتظامی استان البرز در اولین روز از هفته بزرگداشت کارگر و منزلت کار با حضور در یکی از شرکت‌های مستقر در استان البرز اظهار کرد: امروز کارگران، رزمندگان صیانت از استقلال و تکیه بر توان داخلی هستند و در خط مقدم تولید و اشتغال هستند.

وی بیان کرد: هویت کارگر ایرانی با خودباوری و ایمان به خدا کی متعال و تکیه بر دانش و مهارت‌های تخصصی تعریف می‌شود و هر روز باید روز کارگر باشد، چراکه هر روز چرخه‌های تولید و اشتغال که نیازهای داخلی را تأمین می‌کند و دست استثمار و استعمار را از سر ملت کوتاه می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ا=تصریح کرد: این شرکت با دانش و مهارت نیروهای انسانی آزموده و زبده منجر به توسعه این مجموعه و تأمین نیازهای خودسازی شده است و نه تنها به خودروسازی ایران خودرو خدمات می‌دهد بلکه سایر مجموعه‌های تولیدی هم خدمات می‌دهد.

وی متذکر شد: دانش طراحی قالب‌های مورد نیاز به عنوان صنعت مادر، به تولید و بقای شرکت‌های کوچک کمک کرده است و امروز در اولین روز از هفته کارگر در حضور سردار فرمانده انتظامی استان برای عرض خدا قوت در جمع کارگران عزیز قرار گرفتیم.