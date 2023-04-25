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۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

مدیرکل تعاون البرز:

 کارگران رزمندگان خط مقدم تولید و اشتغال هستند

 کارگران رزمندگان خط مقدم تولید و اشتغال هستند

کرج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: امروز کارگران، رزمندگان صیانت از استقلال و تکیه بر توان داخلی هستند و در خط مقدم تولید و اشتغال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی بعد از ظهر سه‌شنبه با همراهی سردار فرماندهی انتظامی استان البرز در اولین روز از هفته بزرگداشت کارگر و منزلت کار با حضور در یکی از شرکت‌های مستقر در استان البرز اظهار کرد: امروز کارگران، رزمندگان صیانت از استقلال و تکیه بر توان داخلی هستند و در خط مقدم تولید و اشتغال هستند.

وی بیان کرد: هویت کارگر ایرانی با خودباوری و ایمان به خدا کی متعال و تکیه بر دانش و مهارت‌های تخصصی تعریف می‌شود و هر روز باید روز کارگر باشد، چراکه هر روز چرخه‌های تولید و اشتغال که نیازهای داخلی را تأمین می‌کند و دست استثمار و استعمار را از سر ملت کوتاه می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ا=تصریح کرد: این شرکت با دانش و مهارت نیروهای انسانی آزموده و زبده منجر به توسعه این مجموعه و تأمین نیازهای خودسازی شده است و نه تنها به خودروسازی ایران خودرو خدمات می‌دهد بلکه سایر مجموعه‌های تولیدی هم خدمات می‌دهد.

وی متذکر شد: دانش طراحی قالب‌های مورد نیاز به عنوان صنعت مادر، به تولید و بقای شرکت‌های کوچک کمک کرده است و امروز در اولین روز از هفته کارگر در حضور سردار فرمانده انتظامی استان برای عرض خدا قوت در جمع کارگران عزیز قرار گرفتیم.

کد مطلب 5763373

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    نظرات

    • علی احمدی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
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      پاسخ
      لطفا لطفا به داد این قشر برسید الان با حقوق اداره کار تو استان البرز سمت فردیس محمد شهر فقط اجاره خونه در میاد تو رو خدا تو دیوار و تو املاک سطح استان خبری از کارگران مستاجر بگیرید

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