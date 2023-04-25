به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقایی عصر سه‌شنبه با حضور در ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ضمن دیدار با مدیریت مجموعه با اشاره به اهداف این نهاد اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام با رویکرد اجتماعی برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند.

وی با اشاره به رسالت مهم این ستاد گفت: اجرای طرح‌های محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و فعالیت اجتماعی در مناطق محروم کشور رویکرد جدید و نگاه اجتماعی این نهاد است.

در این نشست گزارشی توسط مدیریت ستاد از اقدامات صورت پذیرفته این مجموعه در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شد.

آقایی ضمن تشکر از مردمی بودن و اقدامات حمایتی مؤثر این مجموعه به شهروندان البرزی، رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت را تبیین و درخواست کرد ستاد نسبت به معرفی خانواده‌های چند فرزندی تحت پوشش جهت شرکت در رویداد اقدام نمایند.