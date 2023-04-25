  1. استانها
  2. البرز
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

مدیرکل دفتر امور زنان استانداری البرز تأکید کرد؛

لزوم اجرای طرح‌های محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور

لزوم اجرای طرح‌های محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور

کرج- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز گفت: اجرای طرح‌های محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و فعالیت اجتماعی در مناطق محروم کشور ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقایی عصر سه‌شنبه با حضور در ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ضمن دیدار با مدیریت مجموعه با اشاره به اهداف این نهاد اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام با رویکرد اجتماعی برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند.

وی با اشاره به رسالت مهم این ستاد گفت: اجرای طرح‌های محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و فعالیت اجتماعی در مناطق محروم کشور رویکرد جدید و نگاه اجتماعی این نهاد است.

در این نشست گزارشی توسط مدیریت ستاد از اقدامات صورت پذیرفته این مجموعه در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شد.

آقایی ضمن تشکر از مردمی بودن و اقدامات حمایتی مؤثر این مجموعه به شهروندان البرزی، رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت را تبیین و درخواست کرد ستاد نسبت به معرفی خانواده‌های چند فرزندی تحت پوشش جهت شرکت در رویداد اقدام نمایند.

کد مطلب 5763427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها