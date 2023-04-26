رفع خطر ١٠٠ نقطه حادثه خیز جاده های فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعد از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان فارس بیان کرد: موفقیت‌های مختلفی توسط مدیران استان فارس طی سال ١۴٠١ صورت گرفت که از جمله آنها می‌توان به افزایش ایجاد اشتغال در فارس اشاره کرد.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته ١٠٠ نقطه حادثه خیز استان فارس طی سال ١۴٠١ رفع خطر شد.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس عنوان کرد: مصوبات سفر دولت در دوره اول باید با جدیت پیگیری شود و مصوبات سفر شهرستانی استاندار فارس نیز باید توسط فرمانداران پیگیری شده تا مشکلات استان به حداقل برسد.

ایمانیه اضافه کرد: مولد سازی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و درآمد حاصل از مولد سازی به همان اداره بازمی گردد.

وی افزود: مقرر شده بود که آزادراه شیراز – اصفهان در اردیبهشت ماه به بهره برداری برسد اما به علت عدم تخصیص اعتبارات به زمان دیگری موکول شد.

وی از مدیران ارشد فارس خواست با شناسایی شاخص‌های توسعه نسبت به افزایش کیفیت زندگی اقدام کنند این در حالی است که سامانه «مردم رسی» نیز یکی از عواملی است که می‌تواند کیفیت زندگی در جامعه را افزایش دهد.

عبدالعلی کریمی معاون توسعه منابع انسانی استانداری فارس نیز در این جلسه گفت: طی سال ١۴٠١ بالغ بر ٩٢ درصد از مصوبات شورای اداری استان فارس اجرایی شده که ۴٨ درصد از این مصوبات در حوزه اقتصادی است.

وی ادامه داد: با توجه به موافقت استاندار فارس فعالیت دستگاه‌های اداری فارس در پنج شنبه‌ها به مدت سه ماه به صورت دورکاری خواهد بود

کریمی خاطرنشان کرد: ساعت کار ادارات و مدارس به شکل متحد ٧ صبح اعلام شده و از ١۵ خرداد ماه ساعت کاری ادارات از ۶ صبح تا ١٣ خواهد بود.