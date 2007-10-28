آغاز آماده سازی برنامه های استنادی علوم جهان اسلام

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف کنونی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی افزود: تضمین گردآوری بهینه اطلاعات در زمینه های علوم و فناوری، اقتصاد و علوم اجتماعی برای تحقق اهداف ملی به ویژه برنامه های پنجساله و سند چشم انداز از اهداف مهم مرکز است.

وی ترویج همکاری های علمی و بین المللی بر مبنای اطلاعات را از دیگر اهداف مرکز برشمرد و گفت: در حال حاضر مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دارای شعبی در کشورهای یمن به سوریه و جمهوری ارمنستان و دانشگاه صنعتی سهند، گیلان، شهرکرد و ... است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با بیان اینکه این مرکز محور سنجش و اندازه گیری تولیدات علمی کشورهای اسلامی است گفت: بر اساس مصوبه مجمع عمومی وزرای آموزش و پرورش در مراکش، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای این منظور انتخاب شد و هم اکنون پروژه ISC آماده سازی برنامه های استنادی علوم جهان اسلام را آغاز کرده است.

وی به برگزاری سمینار ISC در سال 2008 اشاره کرد و افزود: کمیته علمی و اجرایی سمینار در دفتر امور پژوهشی وزارت علوم تشکیل و هر هفته با تشکیل جلسه روند برگزاری سمینار را برنامه ریزی می کند.

مهراد با بیان اینکه در این سمینار وزرای اموزش عالی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی حضور خواهند داشت، اظهار داشت: سازمان آیسسکو در مراکش، وزارت علوم، دفتر منطقه ای آیسسکو در ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برگزاری این سمینار را بر عهده دارند.

وی به مهر گفت: پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی دانشمندان و پژوهشگران ایجاب می کند که اهداف و مأموریتهای کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی دستخوش تغییرات شود. از این رو پیشنهاد تغییر نام کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به منظور دربرگیری مأموریتهای جدید به وزارت علوم ارائه شد و شورای گسترش با نام پیشنهادی این مرکز (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری) موافقت شد.

به گزارش مهر، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری یکی از نخستین مراکز اطلاع رسانی تمام خودکار کشور است که در حال حاضر اطلاعات چاپی و الکترونیکی را در قالب کتاب، نشریات فارسی و لاتین و پایگاههای اطلاعاتی تخصصی در سطح داخل و منطقه در اختیار محققان و دانش پژوهان قرار می دهد.