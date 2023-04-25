تشکیل پرونده تخلفاتی برای ۲۵ نانوایی متخلف در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، منصور عدل در تشریح این خبر، افزود: ۲۵ واحد نانوایی متخلف زاهدان که اقدام به تعطیلی خودسرانه در ایام عید فطر کرده بودند، شناسایی شده و تشکیل پرونده شدند.

وی ادامه داد: با توجه به ابلاغ اتحادیه نانوایان شهر زاهدان، مقرر شده بود به دلیل افزایش تقاضای نان بعد از ماه مبارک رمضان و نیز رفاه حال همشهریان عزیز واحدهای نانوایی مجاز به تعطیلی یک روز عید فطر به انتخاب خودشان باشند که با توجه به تخطی ۲۵ واحد نانوایی که منجر به تعطیلی خودسرانه و بدون هماهنگی شده بود، بازرسین جهاد کشاورزی اقدام به شناسایی و معرفی متصدیان به اداره تعزیرات حکومتی کردند.

وی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد واحدهای نانوایی از این قانون تمکین کرده و در این ایام، به مردم خدمات رسانی کردند که با توجه به ایام عید فطر جای قدردانی بسیار دارد.