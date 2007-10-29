"در شهر خبری نیست، هست" از افتخارات من است

فرهاد آئیش در گفتگو با خبرنگار گفت: "تمام اجزاء این فیلم به هم وابسته هستند و کلیت این اثر به عنوان واحد خودنمایی می کند. طنز موجود در "در شهر خبری نیست، هست" در تمام لحظه ها و سکانس های این فیلم دیده می شود. این طنز معمول سینمای ایران نیست به همین دلیل بعضی از مخاطبان آن را دوست دارند و بعضی دیگر نیز علاقه ای ندارند."

آئیش که خود را از علاقمندان این فیلم می داند، افزود: "فکر می کنم سینمای ایران به کمدی هایی از این دست زیاد احتیاج دارد و مطمئن هستم در سال های آینده باب جدیدی برای ساخت چنین کمدی هایی با ساختارهای تازه باز خواهد شد. در آن زمان می توان گفت فیلم "در شهر خبری نیست، هست" به نوعی شروع حرکتی تازه در سینمای کمدی بوده است."

بازیگر نقش جواد در فیلم درباره انتخاب این نقش گفت: "این شخصیت جواد در فیلم نبود که باعث شد من نقش را قبول کنم، بلکه نوع طنز و فرم ساختاری آن بود. البته کاراکتر جواد در این فیلم جذابیت های خاص خود را دارد."

وی با اشاره به ارتباط مخاطب با فیلم "در شهر خبری نیست، هست"، گفت: "این فیلم از افتخارات من است و به نوعی آن را در ژانر کمدی اثری موفق می دانم. اگر شما نگاه طنز من در تئاتر را نیز ببینید متوجه می شوید این نوع طنز با ذائقه مخاطب همخوانی زیادی ندارد. از اینکه بخواهم در فیلمی بازی کنم که ممکن است با مخاطب به خوبی ارتباط برقرار نکند، نمی ترسم و ریسک آن را هم قبول می کنم."

این بازیگر سینما و تئاتر در ادامه افزود: "من با اعتمادی که به مصطفی شایسته تهیه کننده فیلم داشتم این نقش را قول کردم، البته خطیبی کارگردان فیلم نیز یک جوان ممتاز است که در حیطه کار خود حرف های تازه ای می زند. باید به این فیلمسازان جوان فرصت بیشتری داد."

وی درباره تکرار المانهای خاص توسط بازیگران این فیلم، گفت: "تکرار این عناصر توسط بازیگران فیلم نوعی طنز آبزورد است. "در شهر خبری نیست، هست" از دسته فیلم هایی است که باید در این حیطه آن را بررسی کرد. شخصیت های این فیلم هیچ کدام تاریخچه ندارند به همین دلیل بافتی واحد این کاراکترها را به هم وصل می کند. تکرار عناصر در فیلم همان عاملی است که شخصیت ها را نگه داشته است."

آئیش افزود: "فیلمنامه این فیلم با الهام از یک فیلم خارجی نوشته شده و کاراکتر جواد نیز با الهام از شخصیت بازیگری در همان فیلم که مدام در حال نوشابه خوردن است ، شکل گرفته است."