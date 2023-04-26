ضعف خراسان جنوبی در بُعد زیرساختی/استان به صورت خاص دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت سه شنبه شب در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: در بحث تخصیص اعتبارات باید خراسان جنوبی به صورت ویژه و خاص دیده شود تا گام مؤثری در راستای ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و عمرانی این استان برداشته شود.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در بُعد فرهنگی و حوزه تبلیغات اسلامی با توجه به ظرفیت استان همکاری و همراهی لازم را خواهیم داشت، گفت: با این وجود نیاز است که در سطح ملی هم به این استان توجه خاصی شود.

قناعت ادامه داد: علی رغم همه برتری‌های خراسان جنوبی در بعد فرهنگی ولی متأسفانه در زمینه زیرساخت‌ها در مقایسه با دیگر استان‌ها وضعیت مناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه در این خصوص در دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی در حال رقم خوردن است، افزود: مسئولان خراسان جنوبی در راستای ارتقای استان همراهی و همدلی بسیار خوبی دارند که یک نقطه قوت است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در سفر دوم سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی برای نخستین بار دیدارهای مردمی رئیس جمهور در سفرهای استانی در فضای باز و به صورت عمومی برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.

قناعت با بیان اینکه مردم خراسان‌جنوبی در دیدارهای مردمی رئیس جمهور با حضور گسترده خود خط شکن بودند، اظهار کرد: در زمینه ارتقای زیرساخت‌های خراسان جنوبی در سفر نخست رئیس جمهور، مصوبات بسیار خوبی داشتیم.

وی گفت: در سفر رئیس قوه قضائیه به خراسان جنوبی در سال گذشته برگزاری کرسی آزاد اندیشی ایشان با دانشجویان صورت گرفت که این دیدار و برگزاری کرسی آزاد اندیشی به واقع نشان دهنده فضای باثبات و فرهنگی در این استان است.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه مردم استان در همه انتخابات گذشته مشارکت بسیار بالایی داشته‌اند، یادآور شد: حضورهای مردم در مناسبت‌های ملی، مذهبی و سیاسی نشان دهنده تدین و دینداری مردم این منطقه است.