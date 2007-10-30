در آمد حاصل از یک توریست شکار برابر با 20 توریست فرهنگی است

ابراهیم پورفرج در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آژانسهای خاصی در کشور در زمینه توریسم شکار فعالیت می کنند که البته برای این کار مشکلاتی وجود دارد که از سوی سازمان محیط زیست حل نشده است.

وی با اشاره به اینکه برای جذب توریست شکار به کشور باید اقدامات مناسبی از سوی مسئولان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد، ادامه داد : باید میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با محیط زیست همه مسائل برای شکار تعریف شده باشد تا تورها برای جذب بیشتر توریست شکار با مشکلی مواجه نشوند.

رئیس هیات مدیره جامعه تخصصی تورگردانان تاکید کرد: با آوردن یک توریست شکار 25 تا 30 هزار دلار درآمد کسب می شود این درحالی است که همین مقداردرآمد با ورود 20 توریست فرهنگی بدست خواهد آمد.

پورفرج درخصوص فعالیت تورهای طبیعت گردی نیز، گفت: هم اکنون از میان 2210 دفتر خدمات مسافرتی فقط 12 الی 15 دفتر اقدام به برگزاری تورهای طبیعت گردی می کنند.

وی ادامه داد: باید امکانات و خدمات مورد نیاز طبیعت گردان را فراهم کنیم و مسیرهای سفر نیز تعریف شود.